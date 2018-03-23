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9 yaşındaki Defne, kemanda dünya şampiyonu oldu

Bilkent Üniversitesi Müzik Sahne Sanatları Fakültesi Ahmet Adnan Saygun Müzik ve Bale İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Defne Güngör (9), Çekya'da yapılan keman yarışmasında 8-10 yaş arası kategoride dünya birincisi oldu.

  • DHA
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Çekya'nın başkenti Prag'da 9-11 Mart tarihlerinde düzenlenen The Josef Micha Uluslararası Keman Yarışması'nda 8-10 yaş arası kategoride Türkiye'yi temsil eden Defne Güngör, dünya birincisi oldu. Yarışmada F. Drdla'nın 'Carmen Fantasy' isimli eserini başarıyla yorumlayan Güngör, Prag'daki bir müzik okulunda düzenlenen yarışmanın 9-10 yaş kategorisinde de başarılı olarak, diğer kategorilerin birincileri ile birlikte 11 Mart'ta Çekya Radyosu'nda canlı yayınlanan bir de konser verdi. Güngör'ün 4 yaşından bu yana piyano çaldığı, keman eğitimine ise okulunda 2.5 yıl önce keman öğretmeni Vseslava Kudinova ile başladığı öğrenildi.

Müzik öğretmeni annesi  Duygu Güngör ile resim öğretmeni babası Mustafa Güngör, çocuklarının başarısıyla Avusturya'nın Viyana kentindeki Prof. Dora Schwarzbeg Academy'de masterclass (usta sınıfı) eğitimi için davet edildiğini söyledi.
 

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