ABD 2 bin 500 yıllık tarihi eseri İran'a iade etti

İran Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gulam Ali Hoşru, 82 yıl önce İran'dan çalınarak ABD'ye götürülen Ahameniş (Pers İmparatorluğu) dönemine ait yaklaşık 2 bin 500 yıllık bas-rölyefi New York Savcılığı'nın iade ettiğini açıkladı.

Hoşru, İran'dan kaçırılan çok önemli bir kültür eserinin kendisine teslim edildiğini söyleyerek, "Ahamenişler dönemindeki bir muhafızın kabartması olan eserin tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanıyor" dedi.

Hoşru, eserin en kısa zamanda İran'a gönderileceğini belirtti.

2011'de sergilendiği müzeden çalındı

Manhattan Bölge Savcılığı, bir Pers muhafızı betimleyen bas-rölyefin, geçen yıl Ekim ayında bir sanat fuarında sergilendiğini tespit etmiş, satışını durdurmuştu.

Savcılık, eserin ilk olarak 1936'da İran'ın Persepolis kentinden, daha sonra da 2011'de sergilendiği Montreal Güzel Sanatlar Müzesi'nden çalındığını ortaya çıkarmıştı.

Londra'da yaşayan Rupert Wace ve ortağı Sam Fogg, tarihi eseri Montreal Müzesi'nin sigorta şirketinden yasal olarak satın aldıklarını iddia etse de savcılık kapsamlı soruşturma neticesinde eserin çalındığı sonucuna varmıştı. Savcılıkla süren müzakerelerden sonra Wace ve Fogg, eseri 1,2 milyon dolar karşılığında savcılığa teslim etmeyi kabul etmişti.

New York Yüksek Mahkemesi de Temmuz ayında, 1936'da İran'ın Persepolis şehrinden çalınarak ABD'ye götürülen tarihi eserin İran'a iade edilmesine karar vermişti.