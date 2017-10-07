Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

ABD'de 'Matrakçı Nasuh' sergisi açıldı

ABD'de ilk kez görücüye çıkan '16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh' sergisi, 13 Ekim'e kadar Amerika Diyanet Merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'de ilk kez görücüye çıkan "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi, 13 Ekim'e kadar Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde dünyanın dört bir yanında sergilenen Matrakçı Nasuh sergisi, başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletindeki DCA'de kapılarını ilk kez açtı.

Serginin açılışına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Washington Din ve Sosyal Hizmetler Müşavir Vekili ve DCA Koordinatörü Fatih Kanca, mimar Sinan Genim ve çok sayıda konuk katıldı.

Büyükelçi Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, projeyi himayesine alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Kılıç, ilk kez ABD'ye getirilen serginin Osmanlı mirasının tanıtımı açısından önemli bir hizmet olduğunu belirtti.

Kılıç, alanında nadide eserler üreten Matrakçı Nasuh'un günümüzde daha fazla bilinmesine vesile olduğu için projeyi çok önemsediğini vurguladı.

DCA Koordinatörü Fatih Kanca da serginin ABD'ye gelmesinin son derece önemli olduğunu kaydetti ve Amerika Diyanet Merkezinin Matrakçı Nasuh'un nadide eserlerine ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Daha sonra Sinan Genim, Büyükelçi Kılıç ve diğer konuklara Nasuh'un eserlerindeki topografik hassasiyet ve gerçeğine çok yakın çizimler hakkında detaylı bilgiler verdi.

13 Ekim'e kadar açık olacak

13 Ekim'e kadar kapılarını sanatseverlere açık tutacak olan serginin özellikle hafta sonu önemli sayıda misafiri ağırlaması bekleniyor.

Matrakçı Nasuh'un çalışmalarından hareketle hazırlanmış harita seçkileri, çini ve minyatür çalışmalarından oluşan 41 eserin yer aldığı sergi, daha önce Saraybosna, Belgrad, G20 Antalya zirvesi, İstanbul, Viyana, Tokyo, Paris ve Roma'da açılmıştı.

AA, global iletişim ortağı

Başbakanlık Tanıtma Fonu, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komitesi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Türk Hava Yolları, PTT, Daily Sabah, A Haber, Sabah, Art and Life Production, İnsanveSanat, CC Tercüme ve Global İletişim ortağı Anadolu Ajansı (AA) ile 3 kıta, 10 şehirde gerçekleştirilen proje, Washington'dan sonra 22 Kasım-28 Aralık'ta son durağı Budapeşte’de Macaristan Ulusal Müzesinde sergilenecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya havadan, TSK sınır içinden destek veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya havadan, TSK sınır içinden destek veriyor

Bakan Albayrak Çanakkale'de TANAP projesini inceledi

Bakan Albayrak Çanakkale'de TANAP projesini inceledi

CHP’nin delege seçiminde ortalık karıştı!

CHP’nin delege seçiminde ortalık karıştı!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA