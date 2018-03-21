ABD'de Türk musikisine yoğun ilgi

ABD'nin New Jersey eyaletinin Newark kentinde "Makam New York" grubunun düzenlediği Osmanlı ezgileri taşıyan klasik Türk musikisi konseri davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Türk musikisinin önemli temsilcilerinden sanatçı Ahmet Erdoğdular'ın kurduğu "Makam New York" grubu, New Jersey eyaletinde bulunan Rutgers Üniversitesi Bradley Hall Theatre Salonu'nda ''Sounds of The Bosphorus'' isimli konser verdi.

Erdoğdular'ın solist olduğu konsere, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Göksel Baktagir kanunla, Yurdal Tokcan utla, Ömer Erdoğdular da neyle katıldı.

Osmanlı ve Türk ezgilerinin seslendirildiği konseri çok sayıda Amerikalı ve Türk davetli izledi.

Erdoğdular, yaptığı açıklamada, "Makam New York" grubunu 2011 yılında kurduklarını, bu yıl yedinci workshop çalışmasını yaparak beş sınıfta 50'ye yakın öğrenciye Türk klasik müziği dersleri verdiklerini söyledi.

Düzenledikleri workshopa sadece New York'tan değil Brezilya, Kolombiya, Avusturalya ve Kanada gibi ülkelerden öğrencilerin katıldığını belirten Erdoğdular, "Ümit ediyoruz ki bu öğrenciler Türk kültürünü gittikleri yerlerde de yayacaklar. Bu bizim için büyük bir onur, kültürler arası çok büyük bir köprü oldu." dedi.

New York'ta verdikleri derslere ve Türk enstrümanlarına yabancıların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Erdoğdular, "Kanun öğrencisi başta hiç yoktu şimdi Yunanlı da var, Mısırlı da var. Kanuna ilgi arttı. Ut zaten büyük bir ilgi görüyor. Ney, her yerde çalınamayan bir enstrüman olmasına rağmen ona yakın öğrenci var. Ses eğitiminde de Türk müziği öğretmeme rağmen yabancılar yoğun ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Son zamanlarda daha da etki artmaya başladı"

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü geçen yıl alan, kanun ustası Göksel Baktagir, Türk musikisine her geçen gün ilginin arttığına şahit olmaktan mutluluk duydukları belirtti.

Türk müziğinin tanıtılmasının uzun bir yolculuk olduğuna işaret eden Baktagir, "Yabancıların bizim makamsal müziğimizin derinliğine şahit olup, kendilerini kaptırdıklarını biz zaten görüyoruz, görmeye de devam ediyoruz. Ancak son zamanlarda daha da etki artmaya başladı." şeklinde konuştu.