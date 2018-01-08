Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Abdülhamid Han’ın albümünden Kudüs fotoğrafları Vakıf Kültürü Müzesi’nde ziyarete açıldı

İkinci Abdülhamid Han’ın özel koleksiyonunda yer alan Kudüs fotoğrafları Vakıf Kültürü Müzesi’nde ziyarete açılarak Bursalıların beğenisine sunuldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İkinci Abdülhamid Han’ın özel koleksiyonunda yer alan 19. ve 20. yüzyıla ait Kudüs fotoğraflarından oluşan sergi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve IRCICA iş birliğiyle Vakıf Kültürü Müzesi’nde Bursalıların ziyaretine açıldı.

KONFERANS DÜZENLENDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Vakıf Kültürü Müzesi ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 2. Abdülhamid’in Albümünden Tarihi Kudüs Sergisi ile “Kudüs ve Mescid-i Aksa’da Osmanlı İzleri” konulu konferans, Vakıf Kültürü Müzesi’nde yapıldı.

KUDÜS'ÜN ÖNEMİ

Sadece Müslümanlar için değil Hristiyan ve Yahudiler için de özel bir şehir olan Kudüs, Peygamber Efendimizin Mirac’a çıktığı, birçok Peygamberin yaşamış olduğu mübarek beldedir.

EN İYİ ANLAYAN OSMANLILAR OLDU

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mefail Hızlı, “Kuran-ı Kerim’de adının geçmesi, Peygamber Efendimizin miracı buradan yapmasının manevî sorumluluğu bize yeter. Peygamberimiz ibadet için üç yere seyahat edilebileceğini söylemiştir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa’dır. Bu sorumluluğumuzu idrak etmeliyiz. Bunu en iyi anlayan Osmanlılar oldu. 401 sene boyunca orada bulundular.” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TRT'den merak uyandıran tanıtım filmi(1): Başbakan Yıldırım'ın ilk işi neydi?

TRT'den merak uyandıran tanıtım filmi(1): Başbakan Yıldırım'ın ilk işi neydi?

Karavan ile dünyayı dolaştı

Karavan ile dünyayı dolaştı

İşte dünyanın en zengin futbolcusu!

İşte dünyanın en zengin futbolcusu!

İşte en çok satan ultra lüks araçlar

İşte en çok satan ultra lüks araçlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA