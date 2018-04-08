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Abhazya’nın ilk film festivali sona erdi

Abhazya’nın başkenti Sohum’da gerçekleştirilen 1. Uluslararası Sohum Film Festivali sona erdi.

  • İHA
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Abhazya’nın başkenti Sohum’da bu sene ilki düzenlenen Sohum Film festivali sona erdi. 2- 6 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen festivalde Rusya, Macaristan, İran, Özbekistan, Abhazya, Tunus, Güney Kore, Slovenya, Fas gibi ülkelerden toplam 32 film gösterildi. Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba’nın da katıldığı festivalde katılımcı ülkelerden ünlü yönetmen ve aktör ve oyuncular da yer aldı.

En iyi film ödülü Rusya’ya verildi

Birçok farklı ülkeden filmlerin yarıştığı festivalde en iyi film ödülünü Rusya’dan katılan ‘Kostik’ isimli film kazandı. Film’in yapımcısı Ira Volkova’na ödül olarak 200 Bin Ruble verildi. İkincilik ödülü olan 100 bin rubleyi, Slovakya’dan festivale katılan ve yapımcılığını Zhiga Virk’in üstlendiği Novy Dom filmi kazanırken Abhazya’dan yarışan İnar Narmanya’nın ‘ Benim Adım Mahaz’ adlı filmde 50 bin rublelik 3.’lük ödülüne layık görüldü.

Bu sene kapılarını kapatan festivalin her yıl düzenlenerek uluslararası boyutta en iyi festivaller arasında olması planlanıyor.

 

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