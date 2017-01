Açılmaktan utanan oruçlar tutuyorum

Hüseyin Burak Us yaklaşık yirmi yıl önce şiirler yazan, yazdığı şiirleri gerçek üstü heyecanlarla yayınlayan bir şairimizdi. 1995-1998 yıllarında Maraş’ta bir grup arkadaşımızla yayınladığımız bir dergi vardı. Maraş’ın öteden beri yaşına doymamış olan dergilerinden biriydi İnsan Saati. Taşrada edebiyat adına bir şeyler yapmak hem zor hem de kıymete kabil değildir. İnsan Saati Edebiyat Dergisi’nde yazan birçok gençten biri de Hüseyin Burak Us idi. Us’un ilk şiirlerini henüz yirmi yaşında edebiyat meclislerinde okutmaya başlamıştık. İnsan Saati 1998’de kapandıktan sonra Us dergilerden, edebiyat çevrelerinden uzaklaşıp gitmişti. Uzak şehirlerden ara sıra selamı gelirdi.

Yaklaşık yirmi yıl aradan sonra Hüseyin’in boş durmadığını, şiirler yazdığını bu yeni kitabıyla görmüş olduk. Kitap, Bir Nokta Kitaplığının 56. kitabı olarak Ekim ayında kitapçı raflarına yerleşti. Bir Nokta Kitaplığı genel olarak Bir Nokta Dergisi şair ve yazarlarının kitaplarını yayınlar. En başından beri yayın yönetmenliğini Mürsel Sönmez’in sürdürdüğü dergi şu günlerde, Birnokta edebiyle olgunlaşmış, eserler vermiş, şair Resul Tamgüç’ün yönetmenliğinde yoluna devam edecek. Edebiyat ilgililerinin de bildiği gibi Birnokta Dergisi bir ekip ve okul niteliği taşıyan uzun ömürlü bir merkez dergisidir. Yayınlanan kitaplar seçkin yazar ve şairlerin toplamından oluşmaktadır.

Hüseyin Burak Us, uzun suskunluk döneminden sonra; , çalkantılı ve olabildiğince zorlu bir hayatın kırkıncı yaşına ikinci şiir kitabı “Kim Geldi Penceresi”yle bu seçkin kitapların arasına girmiş bulunuyor.

YAŞADIĞI NEYSE ONU YAZIYOR

İki bölümden oluşan kitap, 80 sayfa ve 30 şiirden ibaret. Birinci bölüm: Kar Yaprakları 21 şiir ile şairin cins bir dil düzleminde, kendi sesini fark ettiriyor. Şiirlerini, gerçek hayatın ve yaşanmışlıkların içinden alıp yazdığını her dizesinde hissederiz.

Başlığından itibaren kitabın son dizesine kadar keder ve acıyı işleyerek hayatın acı sularında yürüyor şairimiz. Yaşadığı neyse onu yazıyor. Şiir yazarak bir uçsuz duayı sürdürüyor. Ne ki bu dua acının sofrasında bir iskemlenin daha dolmasını mümkün kılmıyor. Şair olmak müthiş bir hastalıktır eğer kederi döş cebinize düğmelediyseniz. Us da bundan sakınmıyor. Bir fabrika gürültüsünde türkü söylerken cebindeki not defterine bir iki dize yazacağı tutuyor ve ustabaşına sesleniyor: tükenmez kalem var mı ustam! Varsa iki dize ekliyor. Yoksa türküye kaldığı yerden devam ediyor.