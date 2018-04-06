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Adıyaman'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir tarlada, Roma dönemine ait kireç taşından lahit bulundu.

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Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesi yakınlarındaki Aydın Şahin'e ait tarlada Roma dönemine ait lahit bulunduğunu tespit etti.

Arkeologlar tarafından toprak altından çıkarılan lahit, Adıyaman Müze Müdürlüğü bahçesine götürüldü.

Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, lahitin milattan sonra 2. ya da 3. yüzyıla ait olduğu belirtti.

Alkan, lahitin kireç taşından yapıldığını belirterek, "Ekiplerimizin yaptığı kazı sonrasında lahidi ortaya çıkardık. Lahit, 2,93 metre uzunluğunda, 1,10 metre yüksekliğinde, 1,15 metre genişliğindedir. Üzerinde boğa ve balık figürünün yanı sıra sağa ve sola doğru giden yaprak, yılan şeklinde bezemeler bulunmaktadır. Lahiti müdürlüğümüzde muhafaza edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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