Afrika’ya su kuyusu açtıran sergi Levent Metro’da

30 kare fotoğraftan oluşan sergi, kuraklığın pençesinde kıvranan Afrika’daki zorlu yaşamı gözler önüne seriyor. Daha önceki sergilerinden elde ettiği gelirle Somali Hergeisa Bölgesi’nde su kuyusu açtırmak için Afrika’ya geri dönen Yavuz Atalay, o ziyaretinde çektiği fotoğraflarla yeni bir sergi açtı. Atalay bu sergiden elde edilecek gelirle Nijer’de bir kuyu açmayı planlıyor. Levent Metro İstasyonu’nun AVM çıkışındaki sergi bir hafta açık kalacak.