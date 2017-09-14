Ağustos ayı kitap bandrol verileri açıklandı

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında yayımcılar tarafından 53 milyon 138 bin 267 bandrol talep edildi.

YAYFED'den yapılan açıklamada, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 oranında artış görüldüğü belirtilerek, 2011'den itibaren de en yüksek sayıda bandrol talebinin gerçekleştiği aktarıldı.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan YAYFED Yönetim Kurulu Başkanı Münir Üstün, "2015 yılı ekim ayında ilk kez 50 milyon adet üzerinde bandrol talebini karşılayan federasyonumuz için 2017 Ağustos ayı, 53 milyon adetle en yüksek talebin karşılandığı yeni rekor ayı olmuştur. Ağustos ayında karşılanan bandrol talebi federasyonumuzun yayıncılık sektörüyle ilgili öngörülerinin gerçekleşeceğinin güçlü bir doğrulayıcısı olup, sektörümüzün kesintisiz bir şekilde büyüme sürecini devam ettireceğini göstermektedir." dedi.

Üstün, 2017'nin ilk sekiz ayında, yayıncıların toplam 270 milyon 295 bin 600 adet kitap yayımladıklarını dile getirerek, "Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 262 milyon 730 bin 980 adet olarak gerçekleşmişti. İlk sekiz ay için yayımlanan kitap adeti, geçen yıla oranla yaklaşık yüzde üçlük bir büyüme göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Bandrol verilerinin artış sebeplerine işaret eden Üstün, "Artışın öncelikli sebeplerinden en önemlisi eğitim ve yardımcı kaynak kitapların dönemsel olarak ilgi görmesidir. Ayrıca nitelikli çocuk ve gençlik kitaplarının son yıllardaki atağını da ifade etmeliyim. Kültür yayıncılığındaki sezon hazırlığını bu gelişmelerin üzerine koyarsak rekor kaçınılmaz oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ağustos ayında yayımlanan kitapların yüzde 72'sini eğitim alanındaki kitaplar, yüzde 10'unu yetişkin inceleme, araştırma kitapları, yüzde 6'sını çocuk ve gençlik kitapları, yaklaşık yüzde 5'ini dini kitaplar, yaklaşık yüzde 3'ünü yetişkin edebiyat, sanat kitapları, yüzde 1'ini akademik yayınlar, yüzde 3'ünü ithal kitaplar oluşturdu.