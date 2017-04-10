Ah ne zordur Gazze’de kitap fuarı düzenlemek

Gazze Şeridi’ndeki Kültür Bakanlığı tarafından dört yıl aradan sonra “Kudüs Kitap Fuarı” ismiyle düzenlenen fuara 20’ye yakın yayınevi ve kültür derneği katıldı.

Doha Sanat Derneği Müdürü Şaban Hassuna, “İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka, açmayı istediğimiz fuarlara dışarıdan katılımları engelliyor, bölgede uluslararası fuarları aksatıyor” dedi.

Fuarı, “kültür ve sanat düğünü” şeklinde nitelendiren Hassuna, bu tür etkinliklerle Filistin toplumunun okuma isteğini teşvik ederek önlerindeki engelleri aşmaya yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi. Gazze’deki “Kudüs Kitap Fuarı”, 15 Nisan’a kadar açık olacak. İsrail, Hamas’ın Filistin’deki seçimleri kazandığı 2006’dan bu yana Gazze Şeridi’ne abluka uyguluyor.