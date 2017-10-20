Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nda yeni mezar taşları bulundu

YYÜ Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Karahan, 'Şu ana kadar 40-50, belki 60 taş ortaya çıkardık. Bu yıl hava şartları müsaade ederse 100'e ulaşmayı hedefliyoruz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yeni mezar taşları ortaya çıkarıldı.

Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleriyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında yürütülüyor.

Prof. Dr. Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yaptıkları çalışmalarda, depremlerin izlerini taşıyan yeni mezar taşlarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Bu bölgenin bir özelliği olduğunu vurgulayan Karahan, "El Biruni'nin bize aktardığına göre, burada büyük bir depremin etkisiyle çok sayıda insanın öldüğünü tahmin ediyoruz. Burada çok fazla çocuk mezarına da rastladık. Bu yüzden toplu bir ölümün olduğunu düşünüyoruz. Tarihlerin deprem yılıyla çakışmasından dolayı da bu kanıya varıyoruz." dedi.

Karahan, çalışmalarda, bir hafıza ait mezar taşının da tespit edildiğini kaydetti.

Yeni mezar taşlarında farklı figürlerle karşılaştıklarını anlatan Karahan, "Sandukalarda şimdiye kadar görmediğimiz sonsuzluk motiflerine denk geldik. Tabii şimdi daha işin başındayız. Şu ana kadar 40-50, belki 60 taş ortaya çıkardık. Bu yıl hava şartları müsaade ederse 100'e ulaşmayı hedefliyoruz. Bunlar yeni çıkan mezar taşları." diye konuştu.

Dünyanın en büyük İslam mezarlığı olarak bilinen Selçuklu Meydan Mezarlığı, bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor. "Kubbet-ül İslam" olarak adlandırılan Ahlat'ta, 210 dekarlık alana sahip mezarlıktaki 8 bin 169 mezar taşı, üzerlerindeki işlemelerle ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kerkük'te çatışma ortasında kalan Türk gazeteci o anları anlattı

Kerkük'te çatışma ortasında kalan Türk gazeteci o anları anlattı

Mars'ta görünmez bir manyetik kuyruk keşfedildi

Mars'ta görünmez bir manyetik kuyruk keşfedildi

Maaşı 9 bin lira ama çalışan yok

Maaşı 9 bin lira ama çalışan yok

Hayretler içinde bırakan ağaçlar

Hayretler içinde bırakan ağaçlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA