Ahmet Haşim nasıl unutulur!

Hece Dergisi’nin yeni sayısı bir kadirşinaslık örneği olarak Ahmet Haşim özel sayısı olarak yayınlandı.

Dergide, Rasim Özdenören’den Turan Kartaş’a, Beşir Ayvazoğlu’ndan Orhan Okay’a 80 yazar 90 yazı kaleme alarak Haşim’i her yönüyle değerlendiriyor. Bugüne dek, Ahmet Haşim’in ölümü üzerine Mülkiye dergisinin Haziran 1933’te çıkardığı özel sayı dışındaki ilk özel sayı olan Hece dergisinde, Ahmet Haşim’e ilişkin bazıları ilk kez yayımlanan 19 fotoğraf ve resim de yer alıyor.

Özel sayının editörlüğünü üstlenen şair, yazar İbrahim Demirci, Haşim’in Türk şiirinin yıldızlarından biri olmasına rağmen gereken ilgiyi görmediğini söylüyor.

Demirci, Haşim’in kendine özgü bir kişiliği olduğuna dikkati çekerek, “Şair yanı kadar nesir ve deneme yazarı olarak da edebiyat dünyasında önemli bir yeri var. Tabii ki içinde yaşadığı dönemin siyasi şartları da onu yazarken ihtiyatlı olmaya sevk etmiş. Edebiyatının, anlatımının çarpıcılığı kadar, düşünceleri bakımından da önemli. Düşünceleri şimdiye kadar bir çeşit şair fantezisi gibi algılanmış ve yeterince ciddiye alınmamış. Halbuki söylediği ve yaptığı pek çok şey, hem kendi dönemi hem bugün ve gelecek için anlamlı.” diyor.

Dergide yer alan yazarların Ahmet Haşim’e bakışlarının ortak olmadığını vurgulayan Demirci, “Onu olumlayan, öven yaklaşımlar olduğu gibi, eleştiren yaklaşımlar da var. Bu yaklaşım çeşitliliği de bizim için ayrıca anlamlı. Özel sayının, ezber bozan yaklaşımlar açısından edebiyat dünyasında yankı bulacağına inanıyoruz’ diyor.

BESTELENMiŞ ESERLERi VAR iCRA EDENi YOK

Hece Dergisi Ahmet Haşim Özel Sayısı’nın editörü İbrahim Demirci: Ahmet Haşim’in bestelenmiş 10’a yakın eseri var. Bunların hiçbiri icra edilmiyor. Bu da önemli bir konu. Değerlerimizin farkında olmamak gibi bir hastalığımız var. Ahmet Haşim de bu hastalığımızdan nasibini almış.