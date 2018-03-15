‘Akdeniz rönesansının sanat güneşi olabiliriz’

‘Şimdilik bizim üretimlerimiz de zamanın ruhunu yansıtmıyor’ diyen Yanar, ancak yakında Güney Akdeniz havzasının, gördüğü büyük acıların meyvasını verebileceğini dile getirdi. ‘Önemli olan, 15-20 yıla kadar, yaşanacak bu güney Akdeniz rönesansının sanat güneşi olabilecek miyiz?’ diye soran Yanar, sorusunun cevabını ise şöyle veriyor: Bence olabiliriz. Bu sadece Anadolu için değil, dünyadaki sanat üretimi için de çok önemli. Şu an Anadolu’nun sulak bölgelerine göz dikmiş bir irade ile savaşımız var. Bu irade, ülkeyi başsız bırakıp parçalama gayretinde. Bu ruhsuzlar kendinden olmayan insan ya da insanlıkla ilgilenmiyorlar. Şimdi önemli olan ülkemizin beka sorunudur. Türk Milleti düşerse Müslümanlıktan geriye bir şey kalmaz.