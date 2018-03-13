Akif bir istiklal meşalesi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un yaşam hikayesini ilk kez sahneye taşıdı. Ersoy’un hayatını ve dönemin şartlarını anlatan “Mehmet Akif” isimli tiyatro oyunu, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde yer alan Küçük Tiyatro’da dün akşam seyirciyle buluştu.

Remzi Özçelik’in yazdığı ve Cahit Çağıran’ın yönettiği oyun, Ersoy’un Kurtuluş Savaşı yıllarında vatan sevgisi şiirleriyle Anadolu’daki mücadelesini anlatıyor.

Ersoy’u Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy’un canlandırdığı oyun, 13-17 ve 20-24 Mart tarihleri arasında Küçük Tiyatro’da seyirciyle buluşmayı sürdürecek.

OYUNUN KISA KONUSU

Çanakkale Savaşı yılları… Akif, ülkenin yaşadığı bu sıkıntılı günler karşısında sürekli endişelenmekte, dostları ile şeyhleri isyandan döndürmeye çalışmaktadır. Nihayet Çanakkale Savaşı kazanılır. Ancak Akif, Çanakkale’yi geçemeyenlerin bin bir hile ile yurda bir şekilde geri girdiklerini düşünmekte ve düşüncelerini açıkça ifade ettiği için tehdit almaktadır. Mehmet Akif, Burdur milletvekili olur ve mücadelesini sürdürürken, çocukluk arkadaşı, can dostu Mustafa Sagir’in işgalcilerin ajanı olduğu kısa zamanda ortaya çıkar. Aslında düşman dışarıda değil içeridedir. Akif ve arkadaşlarının vatan mücadelesi nihayete ererken, Akif’ten ülkenin ihtiyacı olan milli marşın sözlerini yazması istenir. Akif yazdığı şiirle birinci seçilir ve şiir mecliste okunur.

Alpay Ulusoy’un Mehmet Akif’i canlandırdığı oyun, 13-17 ve 20-24 Mart tarihleri arasında Ankara Küçük Tiyatro’da sahnelenecek.