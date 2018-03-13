Akif bir istiklal meşalesi
Devlet Tiyatroları, İstiklal Harbi’nin milli bir ruh içerisinde kazanılmasında etkisi olan İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u ilk kez tiyatro sahnesine taşıdı. Oyun Mart boyunca Ankara’da.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un yaşam hikayesini ilk kez sahneye taşıdı. Ersoy’un hayatını ve dönemin şartlarını anlatan “Mehmet Akif” isimli tiyatro oyunu, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde yer alan Küçük Tiyatro’da dün akşam seyirciyle buluştu.
Remzi Özçelik’in yazdığı ve Cahit Çağıran’ın yönettiği oyun, Ersoy’un Kurtuluş Savaşı yıllarında vatan sevgisi şiirleriyle Anadolu’daki mücadelesini anlatıyor.
Ersoy’u Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy’un canlandırdığı oyun, 13-17 ve 20-24 Mart tarihleri arasında Küçük Tiyatro’da seyirciyle buluşmayı sürdürecek.
OYUNUN KISA KONUSU
Çanakkale Savaşı yılları… Akif, ülkenin yaşadığı bu sıkıntılı günler karşısında sürekli endişelenmekte, dostları ile şeyhleri isyandan döndürmeye çalışmaktadır. Nihayet Çanakkale Savaşı kazanılır. Ancak Akif, Çanakkale’yi geçemeyenlerin bin bir hile ile yurda bir şekilde geri girdiklerini düşünmekte ve düşüncelerini açıkça ifade ettiği için tehdit almaktadır. Mehmet Akif, Burdur milletvekili olur ve mücadelesini sürdürürken, çocukluk arkadaşı, can dostu Mustafa Sagir’in işgalcilerin ajanı olduğu kısa zamanda ortaya çıkar. Aslında düşman dışarıda değil içeridedir. Akif ve arkadaşlarının vatan mücadelesi nihayete ererken, Akif’ten ülkenin ihtiyacı olan milli marşın sözlerini yazması istenir. Akif yazdığı şiirle birinci seçilir ve şiir mecliste okunur.
Alpay Ulusoy’un Mehmet Akif’i canlandırdığı oyun, 13-17 ve 20-24 Mart tarihleri arasında Ankara Küçük Tiyatro’da sahnelenecek.
Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı 12 Mart 1921’de kabul edildi.
Korkma! bu bir ‘gök’ armağanıdır
“Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’’ dizesiyle başlayan ve Türk milletinin bağımsızlığını vurgulayan İstiklal Marşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilişinin 97. yılında, içerdiği anlam ve verdiği mesajlar bakımından zamanı aşan özelliğini koruyor.
“İstiklal Marşı İstikbal Marşı” kitabının yazarı Prof. Dr. Hasan Akay, İstiklal Marşı’nın Türkiye’de söylenen diğer marşlardan ve çeşitli milletlerin marşlarından farklı bir karaktere sahip olduğunu söyledi. Akay, İstiklal Marşı›nda Türk milletinin maddi ve manevi tüm değerlerinin özetlendiğine dikkati çekti. Akay, ‘’Bir iman ocağıdır İstiklal Marşı. Bir gök armağanıdır, bu millete aittir. İstiklal Marşı; istikbalindir, geçmişin, şimdinin, geleceğindir. ‘İstiklal’ kavramına Akif’in yüklediği boyutlar nedeniyle Marşın zamanı aşan bir boyutu var” diye konuştu.
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