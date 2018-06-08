'Akif Emre'nin derdi İslam ümmetinin dertlerini yüklenmekti'

Düşünce ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden gazeteci-Yazar Akif Emre'nin adı, vefatının birinci yıl dönümünde Bahçelievler Kocasinan'daki kültür merkezine verildi.

Buna ilişkin düzenlenen törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un ve Türkiye'nin her yerinde kültür merkezlerinin açılmasının, gençlerin kültür, sanat, edebiyat ve kitapla buluşmasını temin etmenin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Akif Emre'yi yakından tanıdığını belirten Kurtulmuş, "Rahmetli Akif Emre ile dostluğumuz 12 Eylül öncesine dayanıyor. O dönemde, üniversite yıllarından itibaren gönülden birbirimize çok yakın bağlı olduğumuz arkadaşlarımızdan birisiydi. Akif Emre'nin derdi hem bu milletin derdinin tamamını yüklenmek hem de bütün İslam ümmetinin hatta bütün mazlum milletlerin dertlerini yüklenmekti." diye konuştu.

Kurtulmuş, genç yaşlarından itibaren Akif Emre ile çok seyahat ettiklerini ve birlikte vakit geçirdiklerini aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Derdi hiçbir zaman kendisi olmayan, kendi geleceği olmayan, 'ne olacağım' diye hiçbir endişe içerisinde olmayan, dünyanın neresinde hangi Müslüman, hangi mazlum milletlerin derdi sıkıntısı varsa onun dertlerini çözebilmek için gayret sarf eden, elinden geldiğince mücadele eden birisiydi. Yeri geldi film çekmeye, yeri geldi kalemiyle bir şeyler anlatmaya gayret etti. Yeri geldi uluslararası toplantılarda fikirlerimizi, görüşlerimizi dostlarla paylaşmaya gayret etti. Yeri geldi uzun seyahatlerle, o seyahatleri yaptığı yerlerdeki Müslümanların halini, onların sıkıntılarını Türkiye'ye taşımak ve Türkiye'deki insanımıza anlattı. Ruslar Afganistan'ı işgal ettiği zaman Afganistan'daki mücahitlerin derdiyle dertlendi. Sırplar Saraybosna'da, Bosna Hersek'te katliamlara başladığında, hatta ondan öncesinde oradaki Müslümanlara nasıl yardım edebileceğimizin, destek olabileceğimizin derdinde oldu."

Emre'nin tevazu örneği ve zirvesi olan insanlardan biri olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Önde görünmeyi sevmezdi, vefat ettiği için rahat söylüyorum. Kültür Bakanı olduktan sonra birkaç yurt dışı gezisine Akif Emre Bey'i de davet ettim. 'Biliyorsun ben önde görünmeyi, pek ortada görünmeyi sevmem. Müsaade edersen ben geziye gelmeyeyim' dedi. O kadar yakın dostluğumuza rağmen geziye gitme teklifimizi de önde görünmemek istediği için bir şekilde nezaketle kabul etmedi." dedi.

Akif Emre'nin yazılarının tevazu, samimiyet ve yeri geldiğinde de celallik barındırdığını vurgulayan Kurtulmuş, "Ciddi bir entelektüel derinliği olan bir kardeşimizdi. Farklı insanlarla iyi ilişki kurmayı başarabilen, sosyal münasebetleri de bu anlamda fevkalade iyi olan birisiydi. Farklı görüşlerden hatta kendi görüşleriyle taban tabana zıt görüşlere sahip olanlarla da oturup konuşabilir, arkadaşlık geliştirebilir, kendi fikirlerini yansıtabilirdi, hem de de onlarla yapabileceği ortak işler varsa onları yapmaya gayret ederdi." ifadesini kullandı.

Numan Kurtulmuş, Akif Emre'nin iyi bir insan, iyi bir muvahhit, iyi bir Müslüman ve örnek bir entelektüel olarak vefat ettiğini belirtti.

'Semere-i hayat, hayır ile yad edilmektir' sözünü anımsatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Yani insanın hayatta kazandığı birtakım maddi makam, mevki, maddiyat, kazanç vesaire değil, semere-i hayat, insan dünyadan giderken hayırla yad edilmesidir. Akif Emre'nin semere-i hayatta hayırla yad edilen bir iyi insan olduğuna hepimiz şehadet ediyoruz. Şimdi bizim üzerimize düşen bugün burada örneğini gördüğümüz gibi bu tür önemli insanların ismini yaşatmak ve gelecek nesillerimize, bu yavrularımıza insanların nasıl güçlü bir insan olarak yetişebileceğini güzel örnekler üzerinden anlatabilmektir. Akif Emre Kültür Merkezi'nin faaliyetleri devam ettiği müddetçe buraya gelen evlatlarımız 'Kimdir bu Akif Emre?' diye merak edecek ve buraya geldiklerinde de Akif Emre'nin şahsiyetini, kimliğini, kişiliğini ve fikirlerini yakından öğrenecekler. Ümit ediyorum ki bu gençlik merkezindeki çalışmalardan nice Akif Emre'ler, memlekete faydalı olacak gençlerimiz yetişecek. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

"Bu gök kubbede Akif Emre hoş bir sada bıraktı"

Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu da kültür merkezine Akif Emre adının verilmesinin ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, "Bu gök kubbede Akif Emre hoş bir sada bıraktı. Kocasinan'da bu sada devam edip gidecek." dedi.

Akif Emre'nin gazetecilik, televizyonculuk ve yayıncılık hayatında bulunmuş değerli bir yazar olduğunu, vefatına kadar Yeni Şafak gazetesinde yazılar yazdığını hatırlatan Develioğlu, "Biz onlarca eseri olan Akif Emre'nin isminin Bahçelievler Kocasinan Mahallesinde bu kültür merkezinde yaşaması gerektiği kanaatine vardık. Akif Emre, kültür dünyamızda, düşünce dünyamızda çok önemli bir yer tutan arkadaşımızdı, dostumuzdu, uzak coğrafyalarda mazlumların çektiklerini anlatan biriydi." ifadesini kullandı.

Akif Emre Kültür Merkezi, 8 bin metrekare alanda, 85 ve 53 kişilik 2 sinema salonu, fuaye, 35 araç kapasiteli otopark ve sığınak, kafeterya ve 2 jimnastik salonunu barındırıyor.

Kapalı sergi alanı, bilgisayar atölyesi, bilgi evi, kütüphane ve 237 kişilik çok amaçlı salonun da yer aldığı merkezde, sahne hazırlık ve kulis, sivil toplum kuruluşları odaları, 6 adet atölye ve toplantı odası bulunuyor.

Akif Emre kimdir?

Akif Emre, 1957'de doğdu. Yayıncılığa Akabe Yayınlarının İstanbul temsilciliğinde başlayan Emre, bir dönem İnsan Yayınları'nın yayın yönetmenliğini yaptı. Yeni Şafak gazetesinin kurucuları arasında yer alan ve genel yayın yönetmenliğini üstlenen Emre, ardından Küre ve Klasik Yayınları'nın genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu.

Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarı olarak çalışan Akif Emre, haber portalı Dünya Bülteni'nin ve haberiyat.com isimli haber sitesinin yayın yönetmenliğini yaptı.

Emre, belgesel çalışmalarına yoğunlaşarak, Osmanlı şehirleri (Saraybosna, Mostar, Üsküp, Selanik 1,2, Kudüs1,2) ve Mimar Sinan (6 Bölüm) üzerine olanları başta olmak üzere birçok belgesel hazırladı. En son "Elvada Endülüs: Moriskolar" isimli 5 bölümlük belgeseli tamamladı.

Evli ve 2 erkek, 1 kız çocuk babası olan Akif Emre, 23 Mayıs 2017'de ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.