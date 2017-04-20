'Aksinin İddiası' portre sergisi

Başkentte açılacak "Aksinin İddiası" isimli portre sergisinde birbiriyle eşleşen 13 sanatçının oluşturduğu 26 eser, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Siyah Beyaz Sanat Galerisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sanat galerisinde 12 Mayıs'ta açılacak "Aksinin İddiası" sergisinde, sanatçı çiftler arasında yeni etkileşim alanlarının oluşturulması amacıyla oto-portre ve portreye deneysel bakış açısı getirilecek.

Küratörlüğünü Melis Golar'ın yaptığı sergide birbiriyle eşleşen 13 sanatçının oluşturduğu 26 eser yer alacak.

Sanatçılardan bir grubun kendilerine ayna tutarak oto-portrelerini yaptığı, diğer grubun ise oto-portresini yapan sanatçıların portrelerini ürettiği eserler sergilenecek.

Sergide Bora Akıncıtürk, Murat Atabek, Zeynep Beler, Ela Cindoruk, Uzay Çöpü, İsmet Doğan, Ali Elmacı, Görkem Ergün, Kutlu Gürelli, Zeynep Gürler, Aslı Işıksal, Onur İzci, Ali Kotan, Nihal Martlı, Merve Morkoç, Aslı Narin, Aykut Öz, Murathan Özbek, Ardan Özmenoğlu, Günnur Özsoy, Nazan Pak, Seçkin Pirim, Damla Sari, Nejat Satı, Ekrem Yalçındağ ve Ümmühan Yörük'ün eserleri yer alacak.

Sergi, 5 Haziran Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.