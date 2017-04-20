Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

'Aksinin İddiası' portre sergisi

Başkentte açılacak 'Aksinin İddiası' isimli portre sergisinde birbiriyle eşleşen 13 sanatçının oluşturduğu 26 eser, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkentte açılacak "Aksinin İddiası" isimli portre sergisinde birbiriyle eşleşen 13 sanatçının oluşturduğu 26 eser, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Siyah Beyaz Sanat Galerisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sanat galerisinde 12 Mayıs'ta açılacak "Aksinin İddiası" sergisinde, sanatçı çiftler arasında yeni etkileşim alanlarının oluşturulması amacıyla oto-portre ve portreye deneysel bakış açısı getirilecek.

Küratörlüğünü Melis Golar'ın yaptığı sergide birbiriyle eşleşen 13 sanatçının oluşturduğu 26 eser yer alacak.

Sanatçılardan bir grubun kendilerine ayna tutarak oto-portrelerini yaptığı, diğer grubun ise oto-portresini yapan sanatçıların portrelerini ürettiği eserler sergilenecek.

Sergide Bora Akıncıtürk, Murat Atabek, Zeynep Beler, Ela Cindoruk, Uzay Çöpü, İsmet Doğan, Ali Elmacı, Görkem Ergün, Kutlu Gürelli, Zeynep Gürler, Aslı Işıksal, Onur İzci, Ali Kotan, Nihal Martlı, Merve Morkoç, Aslı Narin, Aykut Öz, Murathan Özbek, Ardan Özmenoğlu, Günnur Özsoy, Nazan Pak, Seçkin Pirim, Damla Sari, Nejat Satı, Ekrem Yalçındağ ve Ümmühan Yörük'ün eserleri yer alacak.

Sergi, 5 Haziran Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Partili Belediye Başkanı'na silahlı saldırı düzenlendi

AK Partili Belediye Başkanı'na silahlı saldırı düzenlendi

Çılgın sanatçı müzede kuluçkaya yattı

Çılgın sanatçı müzede kuluçkaya yattı

Referandumda kim ne yönde oy kullandı? İşte anket sonuçları

Referandumda kim ne yönde oy kullandı? İşte anket sonuçları

Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA