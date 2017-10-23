'Amerika'yı terk edip gözlerimi açma imkanından memnunum'

ABD'li sinema oyuncusu Juliette Lewis, 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'ndeki film skalasından çok etkilendiğini belirterek, "Amerika'yı terk edip gözlerimi açma imkanından çok memnunum." dedi.

Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne konuk olan Lewis, bir otelde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'li aktris, Antalya Film Festivali'nin film skalasından çok etkilendiğini ifade ederek, "Amerika'yı terk edip gözlerimi açma imkanından çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Lewis, Suriye'deki dram ve mülteci çocuklar konusunu işleyen Bosna Hersekli yönetmen Aida Begic'in "Bırakma Beni" filmini de seyretmek istediğini söyledi.

"Bir oyuncu olarak insanlığa ve acıya karşı çok derin bir ilgim var." diyen Juliette Lewis, şöyle konuştu:

"Kompleks karakterler oynuyorum. Farklı yerlerde insanlarla bu karakterlerim aracılığıyla buluşabilmekten çok mutluluk duyuyorum. Bir vatandaş olarak olaylar beni kötü hissetmeye zorluyor. Çözüm olarak bu sorunlara bir çözümüm yok. Sanatçı olarak yapabileceğim tek şey, insanları yükseltmeye çalışmak ve onlara farklı noktalara kaçış alanı sunmak. Yapabileceğim küçük şey bu festivale gelmekti.

Ben bu filmlerin önemli olduğuna inanıyorum. İnsanları eğitmek ve yaşanan trajedilere alan sunmak için."

Birçok kadın ve erkek sinema yönetmeniyle çalıştığını dile getiren Lewis, erkek yönetmenler konusunda kendisini şanslı hissettiğini, onları öğretmeni olarak gördüğünü vurguladı.

Dünyanın politikayla dolduğunu söyleyen Lewis, "Farklı konulardan konuşmak istiyorum. Kediler olabilir mesela ya da müzik." dedi.

Juliette Lewis, "Müzik mi, film mi?" sorusunu ise "İkisini de özlüyorum. Müzik insanları birbirine bağlıyor, film içten gelen bir şey. İkisini de seviyorum." diye yanıtladı.

54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin dün gerçekleştirilen açılış töreninde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kentin tarihi Kalekapısı'nın kopyası olan ve festivalde ilk kez verilen "sinema şehri anahtarı"nı ünlü aktris Juliette Lewis'e takdim etmişti.