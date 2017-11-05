Amir Ateş gecesi

İstanbul’un en gözde sanat mekanlarından biri olan Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), yenilenen akustik yapısı ile yeni sezonun ilk haftasında sanatseverlere müzik dolu günler yaşatacak. CRR Konser Salonu, uzun yıllardan beri Türk müziğine emek veren ve sanat müziği, halk müziği, dinî ve saz eserleri alanında bugüne kadar birçok eseri sanat hayatımıza kazandıran Âmir Ateş’e,“Müziğin Ustaları” programı kapsamında saygı konseri düzenlenecek. Türk Sanat Müziği’nin güçlü seslerinden Âmir Ateş’in yorumuyla hafızalara ve gönüllere yer etmiş eserlerin seslendirileceği konser, bu akşam 20.00’de gerçekleşecek. Programa; Bekir Ünlüataer, Çiğdem Yarkın, Dilek Türkan ve Zekai Tunca konuk sanatçı olarak katılacak.

VİYANA’DAN SESLER

CRR’de yarın akşam da (7 Kasım Salı) kemanda Vira Zhuk, viyolonselde NemanjaStankovic ve piyanoda Mariam Vardzelashvili’nin yer aldığı Vienne Trio Immersio sahnede olacak. Kendi ülkelerinin müzikal yansımalarını Viyana Oda Müziği geleneğiyle ustaca harmanlayan bu üç müzisyen verecekleri konserde dinleyicileri Viyana’nın çok kültürlü müzik tarihine doğru bir yolculuğa çıkartarak müzik ziyafeti yaşatacak. Program, 20.00’de başlayacak.