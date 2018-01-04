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'Anadolu Ateşi', 5 bininci kez sahnelenecek

Mustafa Erdoğan'ın Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı dans topluluğu, 12 Ocak'ta 'Troya Müzikali', 13 Ocak'ta 'Anadolu Ateşi'ni sahneleyecek.

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Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, "Anadolu Ateşi" adlı gösterisinin 5 binincisini, 13 Ocak'ta gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, Mustafa Erdoğan'ın Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 12 Ocak'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahne alacak.

Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girişinin 20. yılı vesilesiyle gerçekleşecek gösteride, "Anadolu Ateşi"nin ilk günden bugüne kadarki, 4-64 yaşları arasındaki tüm dansçıları da yer alacak.

Doğu ile Batı kültürlerini buluşturan müzikal gösteride, 200'den fazla dansçı, iki binden fazla kostümle performans sergileyecek.

17 yılda 45 milyon seyirci

Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel tarihini, her yöreden derlenmiş yüzlerce halk dansı figürü ve halk müziğini harmanlayarak yansıtan "Anadolu Ateşi" gösterisi ise yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 13 Ocak'ta sergilenecek. Yüz ülkede, 17 yılda, 45 milyondan fazla seyirciye ulaşan topluluk, "Anadolu Ateşi"ni 5 bininci kez sergileyecek.

Aşk, savaş, tutku ve zaferi dansla sunan Troya Müzikali, 9 Şubat'ta, Anadolu Ateşi ise 10 Şubat'ta Ankara Congresium'da sahnelenecek.

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