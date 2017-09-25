Anadolu Ateşi sığınmacı trajedisine dikkati çekecek

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Türkiye'deki sığınmacıların trajedisine dikkati çekmek, onların Türk toplumuyla uyumlarına katkıda bulunmak, sanatsal yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve Anadolu kültürüyle dışarıdan gelen sığınmacıların kültürünü sentezleyerek yeni gösteriler yapmak istediklerini söyledi.

2002 yılından bu yana 97 ülkede 4 bin gösteriyle 40 milyonu aşan sanatseverle buluşan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, haftada iki gün Antalya Aspendos Arena'da sahne alıyor.

Temel konsepti "medeniyetler buluşması" olan Anadolu Ateşi, halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek dünyaya modern standartlarda bir kültürel şölen sunuyor. Kaynağını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi, yörelerden derlenmiş 3 bin halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındırıyor.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozaiğinin barışla harmanlanan ateşini tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Anadolu Ateşi'nin 9 yıldır Antalya Aspendos Arena'da her hafta salı ve cuma günleri gösteri sunduğunu ifade eden Erdoğan, programlarının her yıl nisan ayında başlayıp, kasıma kadar sürdüğünü dile getirdi.

Sığınmacıların kültürlerini sentezleyecek yeni proje çalışması

Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili bir proje planladıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'deki sığınmacıların trajedisine dikkat çekmek, onların Türk toplumuyla uyumlarına katkıda bulunmak, sanatsal yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve Anadolu kültürüyle dışarıdan gelen sığınmacıların kültürünü sentezleyerek yeni gösteriler yapmak istiyoruz. Bir yandan da o çalışma sürüyor."

"Dünyada Troya rüzgarı estirmeye çalışıyoruz"

"Troya" adlı projelerini dünyanın her yerinde duyurabilmek için özgün bir proje geliştireceklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz de üzerimize düşen görevi tamamlamak için Çanakkale Valiliği ile Çanakkale milletvekillerimizle temas halindeyiz. Önümüzdeki ay, neler yapacağımız basına açıklanacak duruma gelecek. Bizim sahnede kullandığımız Troya atı, Antalya Dış Hatlar Terminali'nde duruyor. Bu çalışmayı yaygınlaştırıp, daha önce Belçika'ya, Meksika'ya, Almanya'ya götürdüğümüz Troya atlarının sayısını artırarak, dünyanın her tarafında Troya rüzgarı estirmeye çalışıyoruz. Anadolu Ateşi, kendini sahne üzerinde sürekli yenileyen bir proje. Türkiye klasiğine dönüştü. Çok uzun süreler yaşayacağını biliyorum ama yeni yaptığımız projeler de var. Bunlardan biri de 'İpek Yolu', diğeri 'Bereketli Hilal Aden.' Bunların koreografilerini, müziklerini, kostüm tasarımlarını, yazım aşamasında olan bölümleriyle ilgili bütün arkadaşlar çalışıyor."

Erdoğan, dünyanın her yerinde gösterilerinde aynı coşkuyu gördüklerini vurguladı.