Sanat-Edebiyat dergileri, bütün zorluklara rağmen yayınlanmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Ankara’da Server Vakfı’nın şair Arif Ay yönetiminde çıkardığı Edebiyat Ortamı dergisi. İki ayda bir çıkan derginin en önemli özeliklerinden biri bir vakıf tarafından çıkarılıyor olması. Vakıfların bu tür çalışmaları takdire değer hizmetlerden biri olarak görülmeli. Derginin bir diğer özelliği ise uzunca bir süredir her yeni çıkan sayısıyla birlikte bir biyografi kitabı veriyor olması. Derginin Temmuz-Ağustos tarihli 63. sayısının kitap eki ise Yunus Emre çalışmalarıyla da tanınan şair Mustafa Özçelik’in hazırladığı “Anadolu’nun Manevi Irmağı: Yunus Emre” kitabı oldu.

YUNUS’UN DÜNYASI

Kitapta Yunus Emre, hayatı, şiirleri ve tefekkür dünyası ile ele alınıyor. Dergide ayrıca şiirler, denemeler, hikayeler ve kitap tanıtımları yer alıyor. Bu sayıda şiirleriyle Arif Ay, Seyid Ahmet kaya, hikayeleriyle İsmail Kıllıoğlu, Nevzat Akyar isimleri öne çıkıyor. Derginin bir önemli özelliği ise dergiye gelen yazı ve şiirlerin değerlendirildiği bölüm. Ayşe Karagöz’ün hazırladığı bu bölüm genç kalemlere yol gösterici nitelikte.

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