"Anadolu'nun Mihenk Taşları" programı

Atatürk Üniversitesi Nenehatun Konferans Salonu'nda düzenlenen ve "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" etkinliği kapsamında gerçekleşen program, Ertaş'ın hayatını anlatan sinevizyon gösterimiyle başladı.

Programda konuşan Erzurum Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Salih Kaygusuz, Ertaş'ın Türkiye'nin yetiştirdiği önemli halk ozanları arasında yer aldığını söyledi. Kaygusuz, "Türkiye'nin geleceği olan gençlere Türkiye'nin geçmişi ve geleceği olan türkülere hizmetleri bulunan Neşet Ertaş gibi büyük bir üstadı saygıyla anıyorum." dedi.

Ankara Devlet Halk Müziği Topluluğu sanatçılarından Bayram Bilgen Tokel de Ertaş'ın eserlerini seslendirdi.

Programa çok sayıda öğrenci katıldı.