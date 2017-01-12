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Anayurt Oteli parıldayacak

Merhum Ömer Kavur’un en önemli filmlerinden biri olan ve Türk sinemasının klasikleri arasında gösterilen Anayurt Oteli, restore ediliyor.

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İstanbul Film Festivali’nin Groupama işbirliğiyle on yıl önce başlattığı “Türk Klasikleri Yeniden” projesi kapsamında restore edilen 1987 yapımı film, 5-16 Nisan’da gerçekleşecek olan İstanbul Film Festivali’nde pırıl pırıl bir kopya ile gösterilecek. Yazar Yusuf Atılgan’ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan Anayurt Oteli, pek çok ödülün de sahibi.

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