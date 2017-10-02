Anne sütünden mücevher yapıyor

Ayşe Abuşoğlu, çocuğu doğduktan sonra anne sütü ve bebek arasındaki mucizevi ilişkiyi gördüğünü, bunun kendisini çok etkilediğini anlattı.

Anadolu'da anneye verilen öneme dikkati çeken Abuşoğlu, "Kültürümüzde anneye, anne sütüne ve bebeğin kesilen ilk saçlarına son derece önem verilir. Bu saçlar kesilir ve genellikle de saklanır. Aslında bütün bu düşünceler bugün yaptığım işin temel düşünsel süreçleri olmuştu" dedi.

Türkiye'de ilk

Anne sütü ve bebek saçlarının nasıl saklanabileceğini, sonrasında da bunların nasıl maddi bir hatıraya dönüşebileceği üzerine düşünmeye başladığını aktaran Abuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu düşünce beni daha fazla araştırmaya itti. Sonunda bu tür tasarımların dünyada bir tek kadın tarafından yapıldığını öğrendim. Türkiye'de bu tür bir işlem ve tasarım yapılmıyordu. Kendisiyle iletişime geçmeye ve ürün yaptırmaya karar verdiysem de bunda başarılı olamadım. Anne sütünün taşlaştırılması konusunda da herhangi bir formüle ulaşamamıştım. İşte o dönem, 'Ben kendimi tanıyorsam, bunu kendi kendime yaparım.' diye düşündüm. Hatta bunun formülünü diğer annelerle de paylaşabileceğim umudunu besledim. Eşimin tabiriyle 'Küçük esnaflık' maceram böylece başlamış oldu."

Bebek saçını da ekledi

Denemeleri sonucunda anne sütünü cevhere dönüştürüp, bebek saçını da bu tasarımlara eklemeyi başardığını kaydeden Abuşoğlu, "Sütü birtakım kimyasal işlemlerden geçiriyorum. Safha safha devam eden bu işlemler 15-20 gün sürüyor. Sonrasında da bebek saçı yerleştirme ve kaplama işlemlerini uyguluyorum. Tabii anne sütünü cevhere dönüştürmekle işim bitmedi. sonrasında bunları yerleştireceğim takıları da temin etmem gerekti. Bu nedenle ilk iş seyahatimi İstanbul'a Kapalıçarşı'ya gelerek yapmış oldum" diye konuştu.