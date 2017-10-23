Antalya'da film zamanı
Bu yıl 54.’sü düzenlenen Antalya Film Festivali başladı. Festivalin onur ödülleri Osman Sınav, Necla Nazır, Suzan Avcı, Erkan Aktaş ve Christopher Walken’a takdim edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 54.'sü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali Bosnalı yönetmen Aida Begiç'in "Beni Bırakma" filminin dünya prömiyeriyle başladı. Expo2016 Antalya Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda Onur Ödülleri sahiplerine verildi. Ödülleri Türk sinemasının emektar isimleri Osman Sınav, Necla Nazır, Suzan Avcı, Erkan Aktaş ve dünyaca ünlü oyuncu Christopher Walken’a verildi.
USTALAR BULUŞTU
Suzan Avcı, “55 sene çalıştım, 367 film yapmışım. Artık emekli olduk. Biz Yeşilçamlıları, maalasef almıyorlar” dedi. Necla Nazır’a ise “Hayat boyu yaşam onur ödülünü ben vatanımız için canlarını gözlerini kırpmadan feda eden 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları, arkalarında bıraktıkları yetim evlatları ve aileleri adına alıyorum” şeklinde konuştu. Akademi, BAFTA ödülü sahibi Christopher Walken ise “Çok güzel insanlarınız. Buraya tekrar geleceğim" dedi. Festival 27 Ekim'e dek sürecek.
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