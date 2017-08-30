Antalya'da 'Noel Baba'nın mezarı jeoradarla aranıyor

Ortodoks inancına sahip Hristiyanların yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancının ziyaret ettiği Demre'deki Noel Baba Müzesi'nde her gün yeni bir bulgu ortaya çıkarılıyor. Son buluntular arasında yeni bir mezar odası dikkat çekti. Dünya tarihinin simge isimlerinden 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un yaşadığı ve hayatını kaybettiği müzede yıllardır devam eden çalışmalarda, çalındığı belirtilen kemiklerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kemiklerinin İtalya'da olduğu iddia edilen Aziz Nikolaos'un mezarının, müze içinde başka bir alanda olduğu düşüncesiyle jeoradarla araştırma yapılıyor.

ÇELİK YIĞINLAR KALDIRILACAK

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, bu yapının Türkiye ve dünya tarihi için çok önemli olduğunu vurguladı. Alanda Prof. Dr. Sema Doğan başkanlığında çalışma yürütüldüğünü belirten Karabayram, müzede eskiye dayanan onarımlar gerçekleştirildiğini söyledi. Müzenin çelik yığını ile kaplandığını kaydeden Cemil Karabayram, "Çok yakında yeni bir çatı sistemi ile korunacak. Alanda tamamlama ve bütünleme çalışması olmayacak, mevcudun korunması sağlanacak" dedi.

KEMİKLERİ İTALYA'YA KAÇIRILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Yapının 4'üncü yüzyılda başpiskopos unvanı alarak yaşamaya başlayan Aziz Nikolaos adına inşa edildiğini dile getiren Karabayram, Aziz Nikolaos öldükten sonra da mezarının burada oluşturulduğunu söyledi. Karabayram şöyle konuştu:

"529 yılında bu bölgede çok büyük bir deprem oluyor. Kilise hasar görüyor. Dönemin imparatoru tarafından bu kilise tekrar inşa ediliyor. Bugüne kadar da, 11'inci yüzyılda Noel Baba'nın kemiklerinin İtalyan tüccarlar tarafından kiliseden İtalya'nın Bari kentine götürüldüğü iddia edildi. Ama bu kemiklerin Aziz Nikolaos'a ait olup olmadığı tam bilinmiyor."

'DÜNYAYA BÜYÜK BİR MÜJDE VEREBİLİRİZ'

Aziz Nikolaos'ın mezarı konusunda yeni gelişmeler yaşandığını aktaran Cemil Karabayram, bu yılın sonunda büyük bir müjde verebileceklerini söyledi. Depremin yıkıntılarının ardından imparator tarafından yeniden yaptırılan kilisenin altında bir kütle olduğunun bilindiğini kaydeden Karabayram, "Kısa süre sonra Aziz Nikolaos'ın mezarının henüz burada olduğuna dair bilimsel verilerle karşınıza çıkabiliriz" dedi.

'KEMİKLERİN GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜYORUM'

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, Bari'ye kaçırılan kemiklerin gerçek olup olmadığının bu araştırmalardan sonra anlaşılacağını vurgulayarak, "Kemiklerinin götürüldüğünü düşünmüyorum. Burada kazı çalışmaları yapan hiçbir akademisyen, Aziz Nikolaos'ın kemiklerinin Bari'de olduğunu doğrulamadı. Mezarı henüz belli değil. İtalya'da DNA testi yaptırdıklarını söylediler, ama doğruluğunu daha kanıtlayamadılar" diye konuştu.

AZİZ NİKOLAOS KİMDİR?

Milattan sonra 3'üncü yüzyılın ikinci yarısında Patara'da doğup Myra'da (Demre) piskoposluk yapmış olan Aziz Nikolaos'ın dini kişiliği öldükten sonra aziz mertebesine ulaşmasını sağlamış, başta eski Rusya Çarlığı olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinin en popüler azizi olmuştur. Almanya'nın Freiburg, İtalya'nın Bari ve Napoli kentleri ile tüm Sicilya adasında özel saygı duyulan Aziz Nikolaos, Hollanda ve İngiliz dillerinde Santa Klaus olarak tanınmış, bunlar sayesinde ABD'de New York'u koruyan azizlerden biri sayılmıştır. Avrupa'nın kuzey ülkelerinde çocukların koruyucusu ve sevindiricisi Noel Baba geleneği Aziz Nikolaos inancıyla bütünleştirilerek yarı dini ve çok popüler efsanevi bir tip yaratılmasına sebep olmuştur.