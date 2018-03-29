Arakan’a ağıt
Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Etno Müzik Festivali 1-3 Nisan tarihleri arasında CRR’de gerçekleşecek. Festivalde, zulüm gören Arakan ve Karabağ halkının acılarına ses olup ağıtlar yakılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen, Uluslararası Etno Müzik Festivali 1 Nisan’da müzikseverlerle buluşacak. 3 gün sürecek festival, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Festivale Türk sanatçıların yanısıra İrlanda, Fransa, İngiltere, Yunanistan ve Fransa’dan tanınmış sanatçılar katılacak. Festivale konuk olan 6 ülkeden 16 sanatçı, Arakan’da katledilen masum siviller için bir araya gelecek ve festivalin açılış konserinde, bu coğrafyalarda yaşananlara dikkat çekecek. Bilindiği üzere, Myanmar Hükümeti tarafından korkunç katliamlara maruz bırakılan, göçe zorlanan, açlık ve hastalıklarla sistematik bir şekilde ölümlerine göz yumulan Müslüman Arakanlılar üzerindeki baskı ve zulümler halen devam ediyor. Festival’de müziğin evrensel dili ve gönülleri birleştirilen tınılarıyla insanlığın ortak acılarına savaşın onulmaz yaralarına merhem olmak üzere bir araya gelecek olan sanatçılar hem kendi geleneksel repertuvarlarını seslendirecek, hem de Arakan için ağıtlar seslendirecekler. Ücretsiz olarak 3 Nisan’a kadar devam edecek olan festivalde, İrlanda’dan Anne-Marie O’Farrell, İngiltere’den Brendan Power, Yunanistan’dan Ross Daly, Fransa’dan Keyvan Chemirani ve Azerbeycan’dan Eytiram Hüseyinov, Elşan Mansurov, Alagha Sadiyev ile Kamran Karimov sahne alacak.
Ücretsiz olarak gerçekleşecek festival programları hakkında detaylı bilgi “http://www.crrkonsersalonu.org” adresinden öğrenilebilecek.
GALA KONSERİ
Her musikinin geleneğinde önemli bir yer tutar ağıt. Anadolu müziği için de vazgeçilmez bir toplumsal ifade şeklidir. Zulümlerin, ölümlerin, haksızlıkların dile getirildiği ağıt, Etno Müzik Festivali’nde Arakan’da yaşamlarını yitirenler için yakılacak. 1 Nisan’daki gala konserinde Emre Oral Burç, Bora Uymaz, Fatma Aydoğan’ın yanı sıra Azeri müziğinin usta okuyucusu Eytiram Hüseyinov, Bora Uymaz’ın Arakan için özel olarak bestelediği türküyü seslendirecek. Konserde arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu da yer alacak.
KARABAĞ’IN SESİ
Etno Müzik Festivali’nin son günü sahnede “Karabağ’ın Sesi” çınlayacak. Dünya müziğinde önemli bir yer tutan Azeri müziğinin son dönemdeki yıldızları Alagha Sadiyev, Elşan Mansurov, Kamran Karimov ve hanende Eytiram Hüseyinov’un yer alacağı konserin içeriği, geleneksel müziklerinin esası olan Destgah formundan oluşuyor.
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