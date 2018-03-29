Arakan’a ağıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen, Uluslararası Etno Müzik Festivali 1 Nisan’da müzikseverlerle buluşacak. 3 gün sürecek festival, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Festivale Türk sanatçıların yanısıra İrlanda, Fransa, İngiltere, Yunanistan ve Fransa’dan tanınmış sanatçılar katılacak. Festivale konuk olan 6 ülkeden 16 sanatçı, Arakan’da katledilen masum siviller için bir araya gelecek ve festivalin açılış konserinde, bu coğrafyalarda yaşananlara dikkat çekecek. Bilindiği üzere, Myanmar Hükümeti tarafından korkunç katliamlara maruz bırakılan, göçe zorlanan, açlık ve hastalıklarla sistematik bir şekilde ölümlerine göz yumulan Müslüman Arakanlılar üzerindeki baskı ve zulümler halen devam ediyor. Festival’de müziğin evrensel dili ve gönülleri birleştirilen tınılarıyla insanlığın ortak acılarına savaşın onulmaz yaralarına merhem olmak üzere bir araya gelecek olan sanatçılar hem kendi geleneksel repertuvarlarını seslendirecek, hem de Arakan için ağıtlar seslendirecekler. Ücretsiz olarak 3 Nisan’a kadar devam edecek olan festivalde, İrlanda’dan Anne-Marie O’Farrell, İngiltere’den Brendan Power, Yunanistan’dan Ross Daly, Fransa’dan Keyvan Chemirani ve Azerbeycan’dan Eytiram Hüseyinov, Elşan Mansurov, Alagha Sadiyev ile Kamran Karimov sahne alacak.

Ücretsiz olarak gerçekleşecek festival programları hakkında detaylı bilgi “http://www.crrkonsersalonu.org” adresinden öğrenilebilecek.

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