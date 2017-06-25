ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Arap müziğinin efsanesi Feyruz’dan yeni albüm

Arap müziğinin yaşayan efsanesi Lübnanlı sanatçı Feyruz, uzun bir aranın ardından yeni bir albümle dönüyor.

  • ŞERİF EGEMEN AHMET
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kızı Reema Rahbani, sosyal medya hesabından, son albümünü 2010 yılında çıkardıktan sonra hakkında müziğe veda ettiği söylentileriyle gündeme gelen 82 yaşındaki sanatçının hayranlarına müjdeyi verdi. “Ne kadar ses getirir bilmiyorum ama Feyruz dönüyor. Umarım sesi Ortadoğu’ya ve dünyaya barış getirir” diyen Rahbani, Lübnanlı şarkıcının ‘Bebalee’ isimli bir albüm hazırladığını aktardı. Annesinin yeni eserlerinin prodüktörlüğünü üstelenen Rahbani, çıkış parçası ‘Lameen’i de sosyal medyadan paylaştı. Eser, kısa sürede Arap dünyasında en fazla dinlenen şarkılar listesinde bir numaraya yerleşti. Bebalee’nin 22 Eylül’de piyasaya çıkması bekleniyor. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA