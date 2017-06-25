Arap müziğinin efsanesi Feyruz’dan yeni albüm
Arap müziğinin yaşayan efsanesi Lübnanlı sanatçı Feyruz, uzun bir aranın ardından yeni bir albümle dönüyor.
- ŞERİF EGEMEN AHMET
Kızı Reema Rahbani, sosyal medya hesabından, son albümünü 2010 yılında çıkardıktan sonra hakkında müziğe veda ettiği söylentileriyle gündeme gelen 82 yaşındaki sanatçının hayranlarına müjdeyi verdi. “Ne kadar ses getirir bilmiyorum ama Feyruz dönüyor. Umarım sesi Ortadoğu’ya ve dünyaya barış getirir” diyen Rahbani, Lübnanlı şarkıcının ‘Bebalee’ isimli bir albüm hazırladığını aktardı. Annesinin yeni eserlerinin prodüktörlüğünü üstelenen Rahbani, çıkış parçası ‘Lameen’i de sosyal medyadan paylaştı. Eser, kısa sürede Arap dünyasında en fazla dinlenen şarkılar listesinde bir numaraya yerleşti. Bebalee’nin 22 Eylül’de piyasaya çıkması bekleniyor.
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