'Art Zone' kapılarını Change Over sergisi ile açtı Ankara’nın sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Cubes Ankara’nın sanat merkezi Art Zone 23 Aralık 2017’de ünlü sanatçı Yiğit Yazıcı’nın küratörlüğünde hazırlanan Change Over sergisi ile açıldı.