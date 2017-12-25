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'Art Zone' kapılarını Change Over sergisi ile açtı

Ankara’nın sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Cubes Ankara’nın sanat merkezi Art Zone 23 Aralık 2017’de ünlü sanatçı Yiğit Yazıcı’nın küratörlüğünde hazırlanan Change Over sergisi ile açıldı.

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Ünlü sanatçı Yiğit Yazıcı’nın küratörlüğünü üstlendiği Change Over sergisi farklı ülkelerden 9 sanatçının 54 eserinden oluşuyor.

Francois Panzani, Laurens Tan, Maximo Gonzales, Romero Biritto, Ahmet Çelikbaş, Barış Sarıbaş, Burcu Urgut, Serdar Akkılıç ve Mustafa Yılmaz’ın eserlerinden oluşan Change Over sergisi 1 ay boyunca Çukurambar’daki Art Zone Sanat Merkezi’nde görülebilecek.

 

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