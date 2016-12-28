Cumhurbaşkan Erdoğan: Artık önceliğimiz eğitim ve kültür
Cumhurbaşkan Erdoğan: Devleti kurarken yanlış strateji tercih edildi. Kültür sanatta da sadece, kopya çektik, taklit ettik. 14 yıllık dönemimizde ise iki alanda arzuladığımız seviyeye ulaşamadık; biri eğitim, diğeri kültür sanat.
- BEDİR ACAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne layık görülen isimlere ödüllerini takdim etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esasen kültür-sanat alanında gelişemeyen bir ülkenin gerçek manada bağımsız olabilmesi, en azından bağımsızlığını sürdürebilmesi mümkün değildir” dedi.
TAKLİT VE KOPYA YAPTIK
Bu yılki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini almaya hak kazananlarının isimlerini tek tek aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müzik Alanında ödül kazan Prof. Dr. Erol Parlak’ın kendilerine “Müzik Üniversitesi” kurulması talebinde bulunduğunu ifade ederek, “YÖK Başkanımız da hazırlıklarını ona göre yapsın” diye konuştu. “Yaşadığımız coğrafyada 200 yıllık Selçuklu, ardından 600 yıllık Osmanlı ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet tecrübeleriyle yaklaşık bin yıllık bir geçmişimiz var” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Millet olarak da işte bu muhteşem tarih, kültür ve medeniyet mirası üzerinde oturuyoruz.” Yeni devleti kurarken kültür sanat konusunda yanlış bir stratejinin tercih edildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İletişim imkanlarının böylesine geliştiği ve yaygınlaştığı bir dönemde elbette kendimizi bir cam fanusun içine hapsedemeyiz, tarihin bir noktasında dondurup bırakamayız. Karşılıklı etkileşim mutlaka olacaktır ama biz bu etkileşimi tek taraflı yaptık. Diğer alanlarla birlikte kültür sanatta da sadece, üzülerek söylüyorum, kopya çektik, taklit ettik, üstelik onları da kötü bir şekilde yaptık. Kendimize ait olanları geliştirmek ve biraz önce ifade ettiğim etkileşimi sağlamak şöyle dursun mevcuda dahi sahip çıkamadık. Bu sürecin sonunda ise ne özü ne şekli itibarıyla dünyaya söyleyecek sözü olmayan bir ülke ve toplum haline dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldık.”
SANATIMIZI ÜRETELİM
Cumhurbaşkanı Erdoğan,şunları söyledi: “Siz kendi mimarinize sahip çıkmazsanız, bu yönde bir vizyon ve model ortaya koymazsanız, kendinizi gecekondulara, çirkin betonarme binalara, son zamanlarda olduğu gibi modern görünümlü çelik ve cam yığınlarına mahkum olmuş bulursunuz ve bunları konuştuğumuz, görüştüğümüz kişilerin bize karşı tezleri inanın bizi öyle yoruyor, öyle yoruyor ki artık ‘illallah’ der noktasına geliyorsunuz. Çünkü tek şey para, para, para... Siz kendi edebiyatınızı, kendi sinemanızı, kendi müziğinizi, kendi plastik sanatlarınızı üretecek zemini inşa edemezseniz bireysel gayretlerle sınırlı, kurumsallaşamamış dar bir alana sıkışıp kalmış bir kültür sanat ikliminin ötesine de geçemezsiniz. ”
İKİ KONUYU İHMAL ETTİK
Türkiye’nin son 14 yılının altyapıdan ekonomiye, dış politikadan sağlığa kadar pek çok alanda tarihi başarı hikayeleriyle dolu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mutlaka eksikler, aksaklıklar vardır ama hayata geçirilen projeler, elde edilen neticeler hakikaten gurur vericidir. Sadece iki alanda arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamamış olmaktan dolayı fevkalade üzgünüm, bunlardan biri eğitimdir, diğeri kültür sanattır. Önümüzdeki dönem bu iki alanı önceliklerimizin en başına çıkarmak mecburiyetinde olduğumuza inanıyorum. Eğitimle kalıcı hale getirilmemiş, kültür sanatla tahkim edilmemiş bir kalkınmanın bizi götüreceği yer zevksizliktir, sevgisizliktir, karanlıktır” dedi.
BU FOTOĞRAF BAZILARINI ÇILDIRTTI
Sinama oyuncusu Şener Şen, layık görüldüğü Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülünü aldığı saatlerde, Külliye’deki fotoğrafı hazmedemeyen çevrelerin lincine maruz kaldı. Usta oyuncunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana oturmasını, ödül almasına tepki gösteren çevreler sosyal medyadan usta oyuncuya hakarete varan cümleler sarf etti. “Sinema” ödülünün sahibi Şener Şen ise “Doğru hikayelerin toplumda çatışma yerine sevgi ve saygıyı hakim kılacağına inanıyorum. Bu duygu beni ayakta tutuyor. Ödülümü toplumsal barışa katkısı olması adına kabul ediyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Şener Şen’in bu ülkenin değeri olduğunu belirterek, “Şener Şen’i anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Zaten eserleriyle konuştu, konuşuyor ve inşallah konuşacak” dedi.
YERLİ DÜŞÜNEN AYDIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kendi kültür, sanat, ilim eserleriyle tüm dünyada konuşulacağı ve etkileyeceği günlerinin yakın olduğuna inandığını vurgulayarak, “Kalıcı olana, baki olana kültürü ve sanatı irfan ve hikmetle yoğurarak ulaşabiliriz. Bunun için milletine tepeden bakan, onu hor gören, saplantılı aydınlara değil, hür düşünceli ama aynı zamanda kendi tarihi ve milletiyle barışık münevverlere ihtiyacımız vardır.”
İSLAM ALEMİNİN PARLAYAN YILDIZI
Yazar Mustafa Kutlu’nun oğlu Murat Kutlu, törene katılamayan babasının yazdığı mektubu okudu. Kutlu mektubunda, “Bu ödülü Sayın Cumhurbaşkanımızdan almak benim için bir onurdur. Çünkü o, milletin bağrından çıkmış bir kahramandır, o mazlumların umududur, o İslam aleminin parlayan yıldızıdır. Cumhurbaşkanımızın lütfen kıymetini bilelim. Bu ödülü vatan uğruna şehit düşen asker ve polislerimizin aziz ruhlarına ithaf ediyorum “ ifadelerini kullandı.
SAHASINDA İLK
Programa katılamayan Kemal Haşim Karpat adına, öğrencilerinden Prof. Dr. Hakan Kırımlı, Karpat’ın çalışma başlattığı konuların, “sahasında ilk” olduğunu ifade etti. Karpat’ın tarihi yazmanın yanı sıra tarihi yaşadığına ve yapılmasına katkı sunduğunu belirten Kırımlı, Karpat’a sağlık, mutluluk ve uzun ömürler diledi.
ARTIK KENDİMİZ OLMALIYIZ
Müzik alanında ödül alan Prof. Dr. Erol Parlak, “Ülkemizin dünyanın hiçbir yerine özenmeye, öykünmeye hele taklit gibi bir acze düşmeye asla ihtiyacı yoktur. Aksine tüm dünyanın Anadolu müzik medeniyetinden öğreneceği çok şey vardır. Tek yapılması gereken üstüne örtülen bu ölü toprağını atıp, kendi olmak, kendi gerçeğine ulaşma yolunda öz benliğiyle değerlerine sıkı sıkıya tutunarak, kendi manevi evreniyle bütünleşmesi ve kültür sanatı ehil ellerde çağın normlarına göre işleyerek sunmasıdır” diye konuştu.
KAŞIKÇI ELMASI GİBİ
Merhum Süheyl Ünver’in ailesi adına konuşmayı Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar yaptı. Sayar, Ünver’in, ‘Kaşıkçı Elması’ gibi nadide olduğuna işaret ederek, onun bir model olarak ortaya çıktığını söyledi.
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