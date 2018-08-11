Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı ile Borçka Kaymakamlığı organizasyonunda Gürcistan sınırındaki 6 köyü kapsayan ve 23'ü endemik olmak 990 bitki türünün yayılış gösterdiği, Saf Kafkas Arı Gen Merkezi konumundaki bölgede, saf Kafkas arısı ve havzada üretilen ballar tanıtıldı.

Artvin Vali Yardımcısı Arif Oltulu, festivalde yaptığı konuşmada, Macahel halkının asırlardır bu eşsiz doğayı bozmadan bugünlere kadar getirdiğini belirtti.

Macahel'in en önemli değerlerinden birinin saf Kafkas arı ırkı olduğunu aktaran Oltulu, "Ekosistemde çok önemli bir yeri olan bu arı ırkını korumak için Macahel halkı elinden geleni yapıyor. Bu festivalimiz Yaşayan Şehirler Platformunca "En yaratıcı festival" ödülüne laik görüldü. Bu festivali uluslararası platforma taşımak istiyoruz." dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta da festival sayesinde Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Macahel'in ülkeye tanıtıldığını aktardı.

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Balta, "Bu festivaller bölgenin tanıtımına katkısının yanı sıra aynı yöre insanının bir araya gelerek kaynaşmasını da sağlıyor." ifadelerini kullandı.

TEMA Vakfı Onursal Başkanı Nihat Gökyiğit de Macahel'in doğal güzelliklerinin tespit edilerek UNESCO tarafından Türkiye'nin ilk biyosfer rezerv alanı ilan edilmesiyle buranın insani ve biyolojik zenginliğinin koruma altına alındığını söyledi.

Gökyiğit, "Buranın, kültürü ve doğal güzelliği korunmalı. Daha modern bir yaşan peşinde koşarken, kültürümüzü, geleneğimizi, doğamızı, yemeklerimizi ne olur koruyalım. Ne olur doğayı üzmeyelim. Doğadan alınacak çok ders var." şeklinde konuştu.

Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Süleyman Köse de havzanın Saf Kafkas Arı Gen Merkezi olduğunu belirterek, "Saf Kafkas arısı bu vadide bozulmadan doğal şartlarla korunmuştur. Gen merkezi kamu desteği ile sürdürülebilir kılınmalıdır. Saf Kafkas arısının ürettiği Macahel balı ise bölgenin zengin florasını bünyesinde barındırdığından yüksek besin değerine sahiptir. Vadide yıllık bal üretimi 50 ton, ana arı üretimi ise 8 bin adet civarındadır." ifadelerini kullandı.

UNESCO tarafından "Somut olmayan Kültürel Miras" ilan edilen Macahel Yaşlılar Korosu'nun festivaldeki müzik dinletisi izleyenlerin beğenisini topladı.

Festival, Gürcistan’dan gelen halkoyunları ekibinin gösterisi ve konserlerle sona erdi.

Festivale, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Borçka Kaymakamı Hasan Meşeli, Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş davetliler ve vatandaşlar katıldı.