Aşık Veysel ile kubbede hoş sada

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, memleketi Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde adına düzenlenen festivalde anıldı. Festivale katılanlar, Aşık Veysel’in köydeki mezarını ziyaret ederek dua okudu. Daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Aşık Veysel Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi. Ses sanatçıları Mustafa Özarslan, Ozan Ali Güç, Filiz Erdoğan ve Gökhan Kılıç, Ankara, İstanbul, Mersin ve İzmir gibi çeşitli illerden köye gelen davetlilere konser verdi. Programda konuşan Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Pektaş, “İnsanoğlu için asıl olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. Arzumuz Aşık Veysel’in gönül dilinden süzülen sözcükleri bir sonraki nesillere aktarabilmek” dedi.