Aşık Veysel'in hayatı tiyatro sahnesinde

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatrolarınca, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatının "çocukluk", "evlilik" ve "Cumhuriyet dönemi sonrası" bölümleriyle anlatan iki perdelik "Kim Demiş Karanlık" isimli tiyatro oyunu, yarın Gençlik Parkı'nda yer alan Başkent Tiyatroları'nda izleyiciyle buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Tahir İkiler, oyun hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl sahnelenen "Hayal Kahvesi" isimli oyunda, İshak 2.Tekgül'ün Aşık Veysel'i canlandırdığını, bu oyunun Aşık Veysel'in hayatını sahneye taşıma fikrini uyandırdığını belirtti.

"Gören gözlerin anlayamayacağı güzel sözler yazmış"

Şair Ahmet Kutsi Tecer'in aracılığıyla Aşık Veysel'in Köy Enstitülerinde eğitim verdiğini anımsatan İkiler, şunları kaydetti:

"Burada birçok insanın şaşırdığı olaylar yaşanıyor. Mesela gözleri görmediği halde bir adamın uzun boylu olduğunu söylüyor. Etrafındaki insanlar şaşırıp, 'Nasıl görüyorsun sen bunu?' diyor. Hissettim ki, gerçekten gönül gözü denen bir şey var, hissediyor. Aşık Veysel'in de o hisleri neticesinde, şiirlerine yüreğini akıttığını görüyorum. Gören gözlerin anlayamayacağı güzel sözler yazmış."

"Aşık Veysel 40 yaşına kadar usta malı satıyor'"

İkiler, "Kim Demiş Karanlık"ın, Aşık Veysel'in hayatının "çocukluk", "evlilik" ve "Cumhuriyet dönemi sonrası" bölümleriyle anlatılan iki perdelik "türkü tadında bir tiyatro oyunu" olduğunu vurguladı.

Aşık Veysel'in 40 yaşına kadar türkü yazmadığını hatırlatan İkiler, "En büyük dert 40 yaşına kadar beste yapmamış bir insanı sahneye koymak. Aşık Veysel sazı çalıyor ama kendi tabiriyle 'usta malı satıyor'. Başka ustaların sözlerini icra ediyor. Oyun içerisinde Aşık Veysel'in 40 yaşına kadar olan bölümde, bilindik türkülerini söyletemiyordum mesela."

Aşık Veysel'i canlandıracak oyuncu 2.Tekgül'ün de saz çalmayı bildiğini, provaları yaparken çok etkilendiğini kaydeden İkiler, şöyle devam etti:

"Bu tiyatro oyununa gelen insanlar, Aşık Veysel'in görünmeyen yüzünü, gözleri görmeyen bir insanın nasıl gördüğünü, şiirlerini nasıl yazdığını görecekler. Çünkü Aşık Veysel de şunu söylüyor, 'Kim demiş karanlık. Benim içimde öyle bir dünya var ki hiç birinizin göremeyeceği kadar geniş, güzel bir dünya.' Bu senenin en iddialı oyunlarından biri olan 'Kim Demiş Karanlık' yarın sahnelenecek ve mayıs ayının sonuna kadar devam edecek."