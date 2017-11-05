'Asırlık fabrika'daki tarihi eserlere yoğun ilgi

Adana'da restorasyonu yapılan asırlık fabrika binasında kurulan Adana Müze Kompleksi'nin ilk etabı olan ve ziyarete açıldığı mayıs ayından itibaren 47 bin kişinin gezdiği Arkeoloji Müzesi, Hitit, Asur, Arkaik, Hellenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerle Çukurova'nın tarihine ışık tutuyor.

Seyhan ve Ceyhan nehirleri üzerindeki bereketli topraklarda kurulmasıyla geçmişten günümüze 19 medeniyete ev sahipliği yapan Adana, tarihi zenginliğin sergilediği müzesiyle de adından söz ettiriyor.

Kentte 1907 yılında yapılan Milli Mensucat Fabrikası'nın restore edilmesiyle bu yılın mayıs ayında hizmete açılan müze, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tamamı bittiğinde Orta Doğu'nun en büyük müze kompleksleri arasına girmesi planlanan müze kompleksinin, 12 bin 500 metrekarelik kısmını oluşturan arkeoloji bölümünde, tarih öncesi dönemden günümüze insanın yaşam serüveninin dönemlere ait bilgi metinleri, görseller, dioramalar (gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikayenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesi) ve canlandırmalar yardımıyla anlatıldığı toplam yedi salon bulunuyor.

Tarihe yolculuk

Müze, fabrika hangarlarına kronolojik sıraya göre yerleştirilen heykel, kitabe, taş ve pişmiş eserlerin yanı sıra mühürler ile lahitlerle geçmişten günümüze tarihe bir yolculuk yaptırıyor.

Teşhir edilen eserler içerisinde özellikle Hitit Fırtına Tanrısı Tarhunda’ya ait taş heykel, Adana Karataş ilçesinde denizden çıkarılan bronz erkek heykeli ile "Akhilleus Lahti" dikkati çekiyor.

Bin 200 eser

Adana Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1907'de yapılan Milli Mensucat Fabrikası'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 3 yıl önce başlatılan müze kompleksi çalışmalarının tamamlanarak müzenin 18 Mayıs 2017'de ziyarete açıldığını söyledi.

Müzenin ilk etabında arkeolojik eserlerin yer aldığını ifade eden Dervişoğlu, "Müzemizin 68 bin 500 metrekarelik bir alanı var ve iki etap olarak planladı. Müzemizi ziyarete açıldığı mayıs ayından itibaren 47 bin kişi gezdi. Fabrikanın hangarlarını kullanarak bir teşhir oluşturduk. Binada 100 yıllık dokuya dokunulmadı." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, kompleksteki mozaik müzesinin yıl sonunda açılacağını vurgulayarak, "Diğer etaplardaki tarım, sanayi ve kent müzesinde de önümüzdeki yıl restorasyon çalışmalarına başlayacak. Şu an ilk etaptaki arkeoloji müzesinde bin 200 eser sergileniyor. 2018 yılında açılması planlanan ve çalışmalar devam eden mozaik bölümünde de yaklaşık 800 metrekare mozaik sergilenecek." diye konuştu.