Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını
Usta yazar Güngör Dilmen’in kaleme aldığı “Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını” müzikali bu akşam Bursa prömiyerine hazırlanıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan oyun saat 20.00’de Atatürk Kongre Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda perde açacak. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarını aynı sahnede buluşturacak müzikalin yönetmenliğini, Özer Tunca yapacak. İzleyicisini 19. yüzyılın son yıllarına uzanan zaman yolculuğuna çıkaran oyun, o dönemlerde İstanbul›un en köklü mahallelerinden Aksaray›a yeni yerleşen Mahitap ile buranın genç kemancısı Artin arasında yaşananları konu alıyor.
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