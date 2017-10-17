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Asterix'in kapağı 1.4 milyon euroya satıldı

Asterix'in orijinal kapağı satışa çıkarıldı. Eser, 1.4 milyon euroya alıcı buldu. Hikayeye ait bir başka kapak olan Galya Kalkanı illüstrasyonunun ise 1.2 milyon euroya satıldığı duyuruldu.

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Klasik çizgi roman serisi Asterix’in, orijinal kapak illüstrasyonlarından biri 1.4 milyon euroya (Yaklaşık 6 milyon TL) satıldı.

NTV'nin haberine göre, serinin tasarımcıları Albert Uderzo ve Rene Gosciny imzalı Asterix Galya Turu (Le Tour de Gaul) kapak resmi, Paris’te Drouot Açık Arttırma Evi tarafından cuma günü arttırmaya çıkarıldı.

İlk olarak 1965 yılında bir albüm olarak yayınlanan hikayeye ait bir başka kapak olan Galya Kalkanı illüstrasyonunun ise 1.2 milyon euroya satıldığı duyuruldu.

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