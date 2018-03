Asya’nın en büyüğü olan Çin Milli Kütüphanesi, 35 milyondan fazla esere ev sahipliği yapıyor

Çin Milli Kütüphanesi, 35 milyonu aşkın kitap, yazıt ve tarihi koleksiyondan oluşan arşiviyle Asya’nın en büyük kütüphanesi kabul ediliyor.



Çing Hanedanlığı (1644-1912) tarafından 1909-1912 yılları arasında başkent Pekin’in kent merkezinde kurulan kütüphane, her yıl 5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlıyor.



Hanedanlığın son yıllarında kurulan kütüphanenin ilk ismi "Başkent Kütüphanesi"ydi. Daha sonra "Pekin Devlet Kütüphanesi" olan kütüphanenin adı, 1998'de "Çin Milli Kütüphanesi" olarak değiştirildi.



Dünyanın sayılı kütüphanelerinden biri olan Çin Milli Kütüphanesi, 140 bin metrekarelik alan üzerine kurulu. Klasik eserlerin bulunduğu bina ile okuma ve ders çalışma hizmeti veren kısımlar, birbirinden bağımsız.



Ziyaretçilerin kullanımına sunulan kısım, fütüristik mimari tarzıyla dikkati çekiyor. Binanın iç tasarımı da katmanlı okuma salonları şeklinde yapılmış.



Sergi ve konferans salonları da bulunuyor



Çin Milli Kütüphanesi'nde sergi ve konferans salonları da bulunuyor.



Araştırmacılara internet üzerinden hizmet vermek amacıyla 2004’te başlatılan dijital kütüphane hamlesi ile Milli Kütüphane'nin dev arşivinin bir kısmı internet ortamına aktarıldı.



Kütüphanenin dijital ortama aktarılan verileri 1323 terabayta ulaşıyor. Dijital kütüphaneye her yıl 100 terabaytlık veri ekleniyor.



115 farklı dilde 35 milyonu aşkın eser



Çin Milli Kütüphanesi'nin arşivi, her yıl bünyesine eklenen binlerce eser ve kitapla sürekli büyüyor. 2016 kayıtlarına göre, kütüphanede 115 farklı dilde 35 milyonu aşkın eser bulunuyor.



Çin Milli Kütüphanesi, farklı diller ve inançlardan devasa arşiviyle dünyanın 7. büyük kütüphanesi kabul ediliyor.



3 bin yıllık yazıt



Çin’in kültür hazinesi olarak görülen kütüphanedeki en eski tarihli eser, 3 bin yıl öncesine ait, kaplumbağa kabuğuna yazılmış yazıtlar.



Söz konusu yazıtlar, Şang Hanedanlığı'na (M.Ö. 1600-1100) başkentlik yapmış Yin kentinde yapılan arkeolojik kazılarda gün ışığına çıkarılmıştı. Yin harabeleri, bugünkü Çin’in orta kesiminde yer alan Hınan eyaletinde Anyang kentinde bulunuyor.



Kütüphane sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor



Kütüphane, sıkı güvenlik önlemleriyle de dikkati çekiyor.



Girişte bulunan x-ray cihazlarıyla ziyaretçiler ve taşıdıkları çanta ve eşyaları kontrol ediliyor. Belirli bir ölçüden büyük sırt çantalarının kütüphane içine sokulmasına izin verilmiyor. Bu çantaların, kütüphane dışında kilitli dolapların bulunduğu bir bölümde bırakılması gerekiyor. Ziyaretçilerin kütüphaneye kitap, dergi ve gazete getirmesine de izin verilmiyor.



Ziyaretçilerin giyimlerine dikkat etmeleri, nazik ve medeni olmaları da kütüphanenin kuralları arasında yer alıyor.