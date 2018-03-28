At arabası ve eşekten gezici kütüphane yaptılar

Erzurum'da, geçmişteki uygulamanın yaşatılması ve okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla at arabası ve eşeklerle oluşturulan gezici kütüphaneler aracılığıyla vatandaşların kitap okuması sağlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizesinde, "54. Kütüphane Haftası" dolayısıyla Yakutiye Kent Meydanı'ndaki etkinliğe katılan her yaştan insan, eşek üzerine asılan raflar ve at arabası içindeki kitapları alarak okudu.

Eski ve yeni dönemde kitap okuma alışkanlığının anlatıldığı etkinlikte vatandaşlar özellikle eşek üzerindeki raflar ve at arabasında bulunan kitapları görmenin şaşkınlığını yaşadı.

Geçmişteki at arabası ve eşeklerle köylere kitap götürülmesi uygulamasının yaşatılması ve okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması için gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gördü.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Kütüphane Haftası etkinliğini farklı bir yolla insanlara anlatmak istediklerini söyledi.

Kütüphaneciliğin tarihi seyrini dönem dönem insanlara anlatmaya çalıştıklarını belirten Almaz, "1943'te katırlı kütüphanelerle köy köy gezilerek insanlarımıza kitap götürülmüş. Daha sonra 1960'lı yıllarda Erzurum'da at arabasıyla gezici kütüphane hizmeti başlamış." dedi.

Kitap okuma alışkanlığının insanlara her dönem farklı bir yolla anlatıldığına işaret eden Almaz, şöyle konuştu: