Atölye|Pasaj’ın genç sanatçıları eserlerini Galerideniz’de sergileyecek
İyilik İçin Sanat Derneği’nin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden yeni mezun gençleri desteklemek üzere kurguladığı Atölye|Pasaj’da bir yıllık çalışmalarını tamamlayan ilk genç sanatçı grubu eserlerini görücüye çıkaracak. 72 eser, 22 Mart 2018 Perşembe akşamı GaleriDeniz’de açılacak olan sergiyle sanatseverlerle buluşacak.
İyilik İçin Sanat Derneği, kuruluş amacı doğrultusunda Atölye|Pasaj Projesi’ni, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun gençlerin katılımıyla 21 Kasım 2016’da hayata geçirdi. Atölye çalışmaları, projenin fikir sahiplerinden ve aynı zamanda Koordinatörü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi, Ressam Prof. Dr. Nedret Sekban ve Öğretim Görevlisi, Ressam Aslı Özok gözetiminde gerçekleşti.
Yaklaşık 1 yıl süren atölye çalışmalarını tamamlayan projenin ilk grup genç sanatçıları, 22 Mart 2018 Perşembe akşamı Esentepe’deki GaleriDeniz’de açılacak olan sergiyle sanatseverlerle buluşacak. 6 genç sanatçının 72 eserle katılacağı sergi, 22 Nisan 2018 tarihine kadar açık kalacak.
Genç sanatçı adayları Cansu Kahraman, Elif Aydemir, Elifko, Hatitze Achmet, Mehmet Ali Dinçer ve Tünay Tunç’un eserlerinin yer aldığı Atölye|Pasaj yılsonu sergisi,hafta içi 10.00 – 12.00 ve 14.00 – 16.00, hafta sonu ise 14.00 – 16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
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