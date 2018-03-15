Atölye|Pasaj’ın genç sanatçıları eserlerini Galerideniz’de sergileyecek İyilik İçin Sanat Derneği’nin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden yeni mezun gençleri desteklemek üzere kurguladığı Atölye|Pasaj’da bir yıllık çalışmalarını tamamlayan ilk genç sanatçı grubu eserlerini görücüye çıkaracak. 72 eser, 22 Mart 2018 Perşembe akşamı GaleriDeniz’de açılacak olan sergiyle sanatseverlerle buluşacak.