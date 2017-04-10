Attila İlhan edebiyatçıları bekliyor
Türk edebiyatının önemli şairlerinden Attila İlhan anısına düzenlenen ‘Attila İlhan Edebiyat Ödülleri’ne son katılım tarihi 31 Mayıs 2017 olarak açıklandı.
Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen yarışma kapsamında 2016’da yayımlanmış bir şiir kitabı ile bir romana Attila İlhan Edebiyat Ödülü, ilk roman ve ilk şiir kitabı için “Vakıf Özel Teşvik Ödülü” verilecek.
Başvuru adresi: Attila İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’nın Sıraselviler Caddesi, Billurcu sokak No: 26 kat 2 Taksim, Beyoğlu- 34433 İstanbul.
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