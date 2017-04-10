Attila İlhan edebiyatçıları bekliyor

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen yarışma kapsamında 2016’da yayımlanmış bir şiir kitabı ile bir romana Attila İlhan Edebiyat Ödülü, ilk roman ve ilk şiir kitabı için “Vakıf Özel Teşvik Ödülü” verilecek.

Başvuru adresi: Attila İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’nın Sıraselviler Caddesi, Billurcu sokak No: 26 kat 2 Taksim, Beyoğlu- 34433 İstanbul.