'Ayla, sinema tarihindeki en güzel sevgi filmlerinden biri'

Savaştan etkilenen Koreli küçük bir kızla bir Türk astsubayın arasındaki güçlü bağı konu edinen "Ayla" filminin basın gösterimi Kanyon AVM'de yapıldı.

Gösterim sonrası açıklama yapan sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, filmi izlemeye geldiği zaman arkadaşlarının, "Yeterince mendil getirdiniz mi?" dediğini aktararak, "Ben de şaka olsun diye 'evet' dedim ama emin olun birkaç mendil ıslattım. Ayla, sinema tarihinde yapılagelmiş en güzel sevgi filmlerinden biri olmuş." diye konuştu.

"Ayla"nın Oscar adaylığını değerlendiren Dorsay, filmin Oscar için çok iyi bir seçim olduğuna işaret ederek, "En iyi film seçilir mi bilemem ama öncelikle Korelileri ve bütün Uzak Doğuluları, sonra filmdeki ilişkiler ve duygusallık nedeniyle Amerikalıları tavlayacak bir film olduğu ve Avrupa'da da ilgi göreceği kesin. Film, çok güzel bir popüler sinema örneği." dedi.

"Dokunaklı ve çok etkili gerçek bir hikaye"

Sinema yazarı Abdulhamit Güler ise bir savaşın içerisinde geçen sevgi hikayesinin filme konu edilmesinin önemine değinerek, "Bu başlıbaşına bambaşka bir mesele. İnsan filmi izlerken her şeyi bir kenara bırakıp, hikayeye kendini kaptırıyor." şeklinde konuştu.

Güler, bir filmin hikayedeki duyguyu aktarabilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türk askerinin vefa ve fedakarlıklarını görüyoruz filmde. Bugünlerde de benzer hikayeler yaşadığımız süreçlerden geçiyoruz. Suriye meselesinde 3 milyon insanı Türkiye'de barındırmakla, Ayla'ya orada, savaş ortamında bakmak ve onu barındırmak arasında çok büyük bir fark yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Ayla" 27 Ekim'de vizyona girecek

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği dram ve biyografi türündeki "Ayla" adlı film, 27 Ekim'de seyirciyle buluşacak.

Kore'de savaşmış Süleyman Dilbirliği'nin gerçek hikayesinden esinlenerek çekilen filmin senaryo uyarlamasını Yiğit Güralp gerçekleştirirken, filmin müziklerinde ise Fahir Atakoğlu imzası bulunuyor.

Filmin oyuncuları arasında İsmail Hacıoğlu ve Kim Seol'un yanı sıra Çetin Tekindor, Lee Kyung-jin, Ali Atay, Taner Birsel, Mehmet Esen ve Murat Yıldırım yer alıyor.