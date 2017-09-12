Ayşegül Aldinç ve Gökhan Türkmen’den konser sürprizi

2016 yılında birlikte söyledikleri ‘Durum Leyla’ isimli şarkıyla her dönemden müzikseveri kendilerine hayran bırakan Ayşegül Aldinç ve Gökhan Türkmen aynı sahnede buluşuyor.

Akbatı AVYM’nin 6.yaş kutlamaları kapsamında 16 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’da sahne alacak olan ünlü isimler hem solo performans sergileyecek hem de sevilen şarkılarda düet yapacak. Konser, Akbatı’nın zemin katındaki etkinlik alanında ücretsiz olarak gerçekleşecek. Ziyaretçilerine alışverişten çok daha fazlasını sunan Akbatı AVYM, altıncı yıldönümünde tüm ziyaretçilerine keyifli saatler yaşatacak.

Yıl boyu renkli etkinliklere ev sahipliği yapan, ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda ödülü olan Akbatı, 6.yıl kutlamaları kapsamında küçükleri de unutmadı. Akbatı AVYM, 5-10 Eylül tarihleri arasında minik ziyaretçilerini Okula Dönüş etkinlikleri kapsamında “Yaratıcı Çocuk” atölyelerine davet ediyor. Çocuklar 13:00-17:00 saatleri arasında Origami, Karikatür ve Maker’s Club atölyesiyle yaratıcılıklarını geliştirirken, el becerilerini ve hayal dünyalarını geliştirmeye yönelik etkinlikler de her haftasonu 14.00-16.00 saatleri arasında devam edecek. Akbatı Eylül ayı boyunca çocuklara eğlenceli olduğu kadar eğitici bir program sunacak.