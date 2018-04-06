‘Az çok hayalden gelir insana teselliyet’

Hikmet-i Edebiyye, edebiyat felsefesi alt başlığı ile Çizgi Kitabevi yayınlarının Osmanlı Felsefe Çalışmaları serisi kapsamında gün ışığına çıktı. Serinin 52. kitabı olan çalışmanın transliterasyonunu (53-95) Bekir Şakir Konyalı yapmış. Konyalı’nın kitaba sadeleştirilmiş metin (97-138) ile kapsamlı bir giriş yazısı (9-41) eklediğini de belirtmeli. Kitapta, Hilmi Yavuz’un da Hikmet-i Edebiyye ile ilgili bir çerçeve yazısı bulunuyor. (43-49)

Özgün metnin “dağınık”, yer yer de yüzeysel görüntüsü, Konyalı ve Yavuz’un yazılarının önemli ölçüde deskriptif kalmasına yol açmış. Sorunun asıl temelini ise, her iki yazarın da Hikmet-i Edebiyye’yi tarihsel bağlamı içinde ele almaya mesafeli durmaları oluşturuyor.

Konyalı, kuşak konumlandırması konusundaki tatminkâr sunumunu, romantizm, sembolist-parnasyen, izlenimci, pozitivist-natüralist akımlar ve Osmanlı edebiyatı ile ilişkilerine yeterince genişletmemiş. Nitekim, örneğin “Edebiyat-ı Sahîha” konusunda kendini karikatürize edilmiş bir Tanzimat algısına hapsetmiş. Ya da, muhafazakâr çıkarsama kaygısıyla, pozitivizm (25), edebiyat- vicdan ilişkisi (27) konularında aceleci davranmış.

Benzer bir aceleciliği “edebiyat eleştirisi” konusunda, Ziver’in yaklaşımını, H. Taine ve S. Beuve’ünkilerle ilişkilendirme çabasında görüyoruz. (35) Ziver’in metninin en hacimli kısmını oluşturan “Doğu ve Batı”nın, Konyalı’nın sunumunda daha fazla yer tutmuş olması gerektiğine dair beklentiyi de vurgulamalı.

Sadeleştirilen metinlerde yazarın özgün üslûbunun korunması kaygısı öncelikli olmamalıdır. Bu tür metinlerin hedef kitlesi akademik titizlik ve duyarlılık taşıyan kesimler değildir. Dolayısıyla, anlam berraklığının, üslûp sadakatine feda edilmemesi gerekir. Sadeleştirilmiş metinde bu kuralın zaman zaman unutulduğu gözden kaçmıyor.

Hilmi Yavuz ise, yazısının omurgasını, tarihselci görüşün “köken” kavramına ayırmış. Epeydir benimsediği yapısalcı yaklaşımın doğal sonucu olarak, Ziver’in “evveliyat” refleksini hiç hoş karşılamıyor. Ancak bunu yaparken, XIX. yüzyılın son çeyreğinde gün yüzüne çıkan düşünsel ürünlerin ana kaygısının da bu olduğuna, belki farkında olmadan işaret etmiş oluyor.

Felsefenin şiirinden önce geldiğine dair çıkarsamasının (46) Ziver’in de düşüncesi olduğunu kabul etmek, Servet-i Fünûn edebiyatının son hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde ne kadar gerçekçidir tartışılır.

“Hüsn”, “Aşk ü Sevda, Muhabbet”, “Doğu ve Batı”, “edebi lisanımızın yenileşmesi” başlıklarında Yavuz’dan beklenen analitik yaklaşım yerini sıradan bir deskripsiyona bırakınca, elimiz böğrümüzde kalıyor.

Yayınevinin özenli baskısı ve uyumlu kapak tasarımına ise değinmeden geçmemeli.

Mehmed Ziver’in meramı

Mehmet Ziver’in Hikmet-i Edebiyye’si 1888’de, yani kendisi 21 yaşındayken basılmıştır. Yaşı, Mekteb-i Sultani mezuniyeti sonrasında bu alanda özel bir uzmanlık formasyonu bulunmaması, memuriyeti dikkate alındığında, sıra dışı bir yapıtla karşı karşıya olmadığımız kolaylıkla anlaşılabilir. Zaten kendisi de bunu özlü bir şekilde ifade ediyor: “Ayrıntılı bir mukaddime yazmak emelinde bulundum. Gördüm ki kitabım bir mukaddimeden ibaret kalmış. Bir de ismi ile içerdikleri arasında büyük bir fark vardır. Ne yapalım? Tenkit erbabı ile görüşmeye belki bir vesile olur…” (98)

Metnin kurgusundaki amatörlük, çocuksu ve naif duran çıkarsamalar (114), 93 Harbi sonrasında oluşan siyasal atmosferi dikkate alan “bürokrat entelektüel” duyarlılığı… Yine de bunların hiçbiri elimizdeki metnin değer ve önemini erozyona uğratmamalı. Bir koşulla: Metni, tamamlanmış, kuramsal köşeleri belirginleşmiş, ense kulak yerinde bir bütünlük içinde görmemeli. Ziver’in ifadesiyle, yalnızca bir “feryat”: “(…) Yorgunluğa ve sıkıntıya uğrayan fikrimizden burada bir feryada mecbur olduk.”(134) İçeriği mi? “Umumi görünüşümüzün edeben bazı noksanlarını hatırlatmak ve anlatmak…”(134) Bu mütevazı girişiminin işlevini ise şöyle belirler: “(…) kubbe içinde sada akisleri rahatsızlığa sebep olmamak için çoğunlukla yukarısından semaya karşı bir nefes deliği açılır. İşte elzem olanı da budur.” (134)

1888’e gelindiğinde edebi ve düşünsel alanda artık nefessiz kalındığına, yenileşme zorunluluğuna yönelik inancını vurgular. Peki nasıl?

Edebiyatın önemi ve yeri

Mehmet Ziver, yakaladığı her fırsatta, “eski” ile “geçmiş kuşaklar” ile arasına bir mesafe koyma iradesini açığa çıkarır: “Her milletin, kavmin milli görüşüne özgü hal ve adetleri vardır; fakat tabiat kanunlarının bile teferruatında değişim ve dönüşüme olan eğilim apaçık ortadayken eskilerden çoğunun hal ve adetlerine tenkit gözüyle bakmak gerekir.” (106)

“(…) öncekiler öyle hareket etmişse biz bari başka bir yolda hareket etmeliyiz… Kendilerine ihtiram arz etmekten geri durmamalıyız. Lakin bize sahih bir edebiyat lazımdır.”(136), “Zaman ise Kemalleri, Ekremleri, Hamidleri, Nacileri yeterli görmeyip daha güçlülerinin yetişmesine hizmet eder.” (136) İyi de, ya etmezse?

İşte o zaman da, “Avrupa’nın olgunluk ve güç sahiplerinin eserlerinden yararlanmaya çalışırız.” (136)

Ziver, bakış açısını belirginleştiriyor: “İnkâr olunamaz, bazı ediplerimiz, lisanın şivesini sahih bir tarza dönüştürmek emeliyle teşvik edici hayli yardımda bulundular; lakin irşat etmekte rehber olacak bir eser arz edemedikleri için noksanlıklar içinde isim bırakmaya çalışmışlardır.

Müceddidlik öyle mi olur? “ (133), “Gerçi mevcut edebiyatçılarımız arasında müceddid namıyla anılabilecek birkaç zat vardır” (134) dedikten sonra, anlaşılan, isimlerini vermeye pek de değer bulmuyor ki, Recaizade ve Hamid’i ancak ima ediyor. (134) Nitekim, N. Kemal dahil hepsinin “yetersiz” olduklarını saklamıyor. Edebiyat odaklı bir “epistemolojik kopma” gereksinimini dile getirme çabasında, “feryad”ında olduğu çok açık.

Edebiyatın bizde “beş, on seneden” Avrupa’da ise “üç, dört asırdan” beri kazandığı vazgeçilmez öneme işaret etmesi (99), en iyimser tahminle, XIX. yüzyılın ikinci yarısından önceki edebiyatımızın önemi konusunda şüpheci olduğunun göstergesi. Zaten eski edebiyatı da tanımadığımızı, Fuzûlî ve Nef’î hakkında tüm bilgimizin, ilkinin gazelci, diğerinin ise kasîdeci olduklarıyla sınırlı kaldığını; Baki, Nedim, Şeyh Galip’in “mâhiyyet-i edebiyyelerini” ise hiç bilmediğimizi söyler. (73)

Edebiyatın önemine yaptığı vurgu, bizdeki reform hareketlerinin ön cephesinin edebiyat olmasındandır; edebiyatı “milletin terbiye güzelliği” ve “medeniyet birliği” açısından olmazsa olmaz gören “Kemal Beyefendi”nin bilgece ve seçkin tariflerini” yine de yeterli bulmayacaktır: “Edebiyatın gereklilik derecesini belirlemek için, evveliyatına” bakmanın zorunluluğuna işaret eder. Buradaki “evveliyat”, köken anlamındadır. (99) Metnin felsefe ile ilişkilenmesi de burada başlıyor.

Bu arada, N. Kemal’in tespitlerinin, o dönemde fokurdamaya başlayan “Osmanlı kimliği” ve “kamuoyu oluşturma” tartışma ve çabalarının türevi olduğu da gözden uzak tutulmamalı.

Edebiyat- Felsefe İlişkileri

Ziver’in yapıtını ilginç ve farklı kılan, onun edebiyatın önemi ve işlevi konusundaki düşünceleri değildir. Bu noktada N. Kemal’in izleyicisi olduğu açık. Öyle ki, Konyalı buradan hareketle Ziver’in “Milli Edebiyat”ın hazırlayıcılarından olabileceği varsayımını ileri sürüyor. (37)

Hikmet-i Edebiyye’nin önemi, kısa bir süre sonra başlayacak Servet-i Fünûn akımının felsefi dayanağını, “yenileşme” zorunluluğu çerçevesinde ortaya koyma çabasındadır. Ziver’in tartıştığı, materyalizm-idealizmden ziyade, izlenim (“edebi marifet”) ile bilgi (“felsefi marifet”) arasındaki ilişki ve “izlenim”in, aklî bilgiyle (felsefe) eşit konumda oluşudur. Servet-i Fünûn’un sembolist-izlenimci akımın meşru zemini olduğu düşünüldüğünde, kitaptaki tartışma ve yaklaşımlar da tarihsel bağlamına oturmuş oluyor.

Başat yönüyle Fransız damgası taşıyan sembolist-izlenimci akımın felsefi temelinde, maddi gerçeklikten edinilen ham bilginin (izlenim), akıl süzgecinden geçip felsefi bilgiye dönüşmeden önce, yaratıcılığın, canlılığın, doğallığın doğrudan yansısı olduğu ve bu nedenle de, felsefi bilgi kadar, hatta ondan daha değerli olduğu düşüncesi yatar. Öncelikle şiir -ki Ziver’in de üzerinde durduğu esas konu şiirdir- izlenim temelli olmalıdır.

Ziver, biraz da el yordamıyla, “izlenim” kategorisini farklılaştırma ve tanımlama çabasındadır:’’Edebiyatın felsefe gibi beşerin fikirleriyle ortaya çıktığına ve felsefeden daha parlak başarılar elde ettiğine insaflılıkla dikkat edilecek olunursa, edebiyatın felsefenin bir parçası olmayıp belki felsefe kadar bir diğer marifet âlemi olduğu anlaşılır.” (100)

Edebiyat felsefe geçişkenliği ise en çok “tenkit”te, yani, yazınsal metne aklî bilgi ile yaklaşan eleştiride görülür: “Edebiyatın tamamlayıcı kısımlarından olan tenkit, yalnız başlı başına bir felsefedir.” (101)

İnsan konuşan hayvandır önermesine karşı çıkarken, “hayvanın dili de olsaydı, fikrin üzerine inşa edildiği içe doğuştan yoksun olduğu için yine hayvan olacaktı” (103) cümlesindeki “içe doğuş” ile kastettiği de “izlenim” yeteneğidir.

Ziver, meramını daha açık anlatmak istiyor: “… sanat yapıcı kudreti bu kadar senelerden beri taklide çalışan marifet dünyası, tabii manzaralardan hangi birini tasvirde fevkalade bir güç gösterebilmiştir. En meşhur ressamların tablolarına dikkat buyurulsun, tabii bir güzellikten eser görülemez.” (104)

O halde, izlenime dayanan sanat, akıl/bilgi dünyasına yönelmeye başlayınca, “doğal” güzelliğin tasvirinden uzaklaşır:

“Temaşadan, tasvirden zevk alacak bakışlar, bir süre sonra zihin safhalarına geçip…” (105)

“Akis” (107), Hegel’e dayandırdığı ruh-edebi marifet ilişkisi (108), ruh ve kalp konumlandırması, sözün akıcı ahengi/müzikalite (108), Fransız şairlerine göndermeler, hepsi sembolist-izlenimci ekolün semantik alanı çerçevesinde ele alınmaya çalışılıyor.

Maddecilik-Natüralizm

Sembolist-izlenimci akımın son evresinin, maddi “gerçeklik”in tahrip edilip, çok geniş bir öznellik alanı ile ikame edilmesi olduğu biliniyor. Ancak, Ziver’in kitabını yazdığı dönemde henüz o noktaya ulaşılmamıştı. Goncourt kardeşlerden gelen natüralist damar, zihinlerde belirli bir karışıklığa yol açmıyor değildi. Yani, izlenimci duyarlılık bir yönüyle natüralizme, diğer yönüyle de natüralizmden beslenen ve onunla çelişik görünmeyen sübjektivizme bağlıydı. Ziver’in de bu iki uç arasında bir denge kurma çabasında olduğu görülüyor:

Hayali bir fikrin bazen hakiki olana tercih edilebilir olduğunu söyledikten sonra (109), Boileau’dan bir alıntı -“hakikat kadar güzel (…) şey yoktur”- ve Şem’inin bir beyiti ile bu görüşünü hemen seyreltir. (110)

Aynı refleksi “Aşk” tanımında görüyoruz; aşk ve sevdayı elektriğe tatbik eden ve “seven ile sevilenin maddi unsurları arasında mevcut bulunan münasebet ve irtibat” olarak tanımlayan bir “asker edip”in bu değerlendirmesine karşı çıkarken, “aşk ve sevda, fenne tatbik olunabilir. Çünkü zerreler arasında bir ahenk ve kaynaşma mevcuttur.” demeyi de ihmal etmez. (112-113)

Ancak, izlenimci ekolün tüm üyeleri gibi, nihai tercihi açıktır; aşk/sevda ve onların manen eşanlamlısı saydığı ‘’muhabbet’’i ele alırken, Lamartine’e yaslanır: “İnsanlığın en büyük yardımcısı zekâdan evvel muhabbettir.” (114) Tabii, Hugo’yu da unutmaz. (115) Böylece, edebi alanın izlenim unsurları, maddi-aklî unsurlarınkinin hafifçe önüne geçer.

İşte buradan yola çıkarak, divan edebiyatının ve dönemin bazı şairlerinin aşk ve sevdayı “olumsuz” (“insana yaka yırttıran veya canı terk ettiren bir musibet… Bir ev ocak yaktıran…”) göstermelerine isyan eder. (114)

Yazınsal eleştiri

Hilmi Yavuz, M. Ziver’in, N. Kemal’in “tenkit” yerine “muaheze” kullanımını önerdiğini göz ardı etmiş gibi göründüğünü söylüyor. (47) Oysa Ziver’in, yukarıda belirtildiği gibi, edebiyatın önem ve işlevine bakışı N. Kemal’inkiyle örtüşürken, kökeni ve yöntemi konusunda ayrıştıkları söylenmelidir. Bunun, eleştiri kavramına da yansısı olacaktır: N.Kemal eleştiride önceliği bir yapıtın olumsuz yönlerinin öne çıkarılmasına verirken, Ziver, “nazari dikkati aydınlatma, hayali genişletme, ruhu arındırma, kötülükleri imha, ahlakı düzeltme”ye vakfeder. (115) Çok daha kapsamlı ve yapıcı bir yaklaşımdır ki, özellikle ilk üç unsur izlenimci duyarlılık ile bire bir örtüşür.

Geçmişi geleceğe bağlayanın eleştiri olduğunu söylerken, bizde çok az eleştirmen bulunduğunu (115), çoğunun “karışık ve şiddetli bir lisan hastalığına” tutulduklarını, “ilerlemeyi gözeten edebiyatçılara, alay ve küçümseme silahı ile mukabelede bulundukları”nı belirtir. (116) Eklemeyi de unutmaz: “Daha garibi (…) bize roman dense gönül eğlencesi anlarız.” (117)

Eleştiri konusuna yaklaşımının, bugün de aynı konuyu aynı minval üzere tartıştığımız göz önüne alınırsa, “çağdaşımız Ziver” algısını güçlendireceği açık.

Doğu-Batı sorunu

43 sayfalık metnin 16 sayfa ile en hacimli kısmını oluşturan bu bölüm, “Gelişim Tarihi Açısından Bir Karşılaştırma” alt başlığını taşıyor.

İzlenimci ekolün, bir anlamda “Doğu”nun rehabilitasyonu denebilecek olan, Doğu imge ve sanatından esinlenme yaklaşımıyla uyumlu olarak, Doğu-Batı uygarlıklarının birbirlerini besleyen, geçişken bir bütünlük arz ettikleri algısını güçlendirici örnekler sunuyor. (118,119,121,123 vb.)Servet-i Fünûn’un Doğu ve Batı edebiyatlarına yaklaşımında benzer bir tavır görülecektir.

Ortaçağ’a sempatik bakış da (119) , izlenimci tavrın anlaşılabilir tercihlerindendir.

Mısır’ın çöküşünü, “ruhani sınıfın hükümet nezdinde nüfuzlu bulunmak için menfaatperest emellerinden ötürü icat ettikleri’’mukaddes hiyeroglif yazısına bağlayıp ‘’beşer lisanı mahvolmuştur” sonucuna çıkmak (120), dil ve ifadede “sahih”liği savunan biri için anlamlı bir dokundurma sayılmalıdır.

Arap-Acem kültürleri konusundaki tespitlerine gelince; “sanatların gelişmesine hürmet ve itibar ise en evvel İran’da ortaya çıkmıştır… Doğrusu Araplar, meşhur olan şairlerinden başka Firdevsî, Sadî, Enverî, Hâfız, Hâkânî gibi şairler, hakîmler yetiştirememiştir… Bununla beraber gerek Acemler, gerek Osmanlılar son derslerini Arap’tan okumuşlardır.

Biz Osmanlılar ise, Arapları kavimlerin en faziletlisi sırasında görebiliriz ki, gerçekte Araplarla görüşmeden evvel Acemlerle şiir okuduğumuzu tarih inkâr etmiyor.” (124)

Ziver, Avrupalıların İranlı “edip ve hakîmler”e yönelik övücü “lisan”larının bizde görünmediğini saptayarak, “o övücü lisan bizde de idare olunmalıdır ki, hukuk bilmeyenlerin üstadı olmak töhmetinden sonsuza kadar kurtulmuş olalım.” (123)önerisinde bulunuyor.

Bu değerlendirmelerde edebiyat duyarlılığı gelişkin birinin doğal eğilimi izleneceği gibi, siyasal özlü bir tavır da gözlemlenebilir.

Türkler ve Osmanlılar ayrımını da yine Acem bağlamında yapıyor olması anlamlı: “Türklerin, Arapların, Osmanlıların tarih sahnesine çıkışına değin birkaç yüz sene, Doğu’nun hikmet ve marifet hazinelerine kadirbilir bir muhafız olan Acemlerdir.” (123)

Yunan kültürüne olan hayranlığı ve bunu özellikle “güzel ahlak” ve “vatan sevgisi” ile temellendirmesi (126), Fransız kültür ve edebiyatının temel oluşu, Alman ve İngilizlerin “feyiz ve olgunluğa” Fransızlar sayesinde nail oldukları(128), Schiller’in edebi meziyetinin, Fransız edebiyatçıların düşüncelerini etkilemiş olmasının sonucu olduğu (129) vb. ilginç, cüretkâr ama anlaşılabilir, hatta tutarlı görüşleri bu bölümü renklendiriyor.

Ve sonunda Fransa üzerinden “terakkiyât” konusunu bize bağlıyor; karşılaştırma zeminini oluşturuyor: “Fransa, mevcut gelişimini her asırda yetişen birkaç dâhinin şükredilesi gayretleriyle temin etmiştir. Öyle dâhiler ki, asrının lisanını hislerinin tasvirine yetersiz görerek başka bir beyan tarzında eserler vermeye çalışmıştır. Şimdi o eserler, sahiplerinin yaşadığı zamanın gelişmişlik belgesi kabul edilip itibar görüyor.” (130)

Ve hemen ardından son çivi: “Edebi lisanımızın yenileşmesini arzuluyoruz. Çünkü önceki edebiyatçıların konuştuğu lisan, son malumat ve tecrübelerimizi anlayıp yazmaya müsait değil.” (130)

Artık Servet-i Fünûn’a hazırız…

Hikmet-i Edebiyye, Mahmut Ziver, Haz: Bekir Şakir Konyalı, Çizgi Kitabevi Yayınları, 2017, (144 s.)

'SABIRLA VE İNATLA YOLA DEVAM'

Konya’da bulunan Çizgi Kitabevi Yayınları, önemli bir yayın faaliyetini sessiz sedasız sürdürmekte. Osmanlı Felsefe Çalışmaları adını verdikleri, XIX. yüzyıl Osmanlı’sında yayımlanmış felsefe ile ilintili tüm metinleri -telif ve çeviri karışık-, ideolojik aidiyetlerine bakmaksızın, transliterasyonlu ve sadeleştirilmiş olarak kitaplaştırıyorlar. Serinin 55. cildine ulaşılmış durumda. Bu ilginç ve cesaret gerektiren işin editörü Ali Utku. Kendisiyle projenin öyküsünü masaya yatırdık.

Osmanlı Felsefe Çalışmaları düşüncesi nasıl oluştu?

Durumdan vazife çıkarmak denilebilir. Düşünme faaliyetinin kendiliğinden tetiklediği bir geriye dönme refleksi. İlginçtir, yirminci yüzyılda felsefe kendi tarihiyle ilgili olarak daha önce hiç olmadığı kadar özbilince kavuşmuşken, hatta tarihinin altında ezilmiş, tarihine rağmen felsefe yapmanın yollarını ararken, Türkiye’de felsefe bir tarihsel bilinçten yoksun, tarihsizlikle malul. Kökleşmiş ideolojik, politik kutuplaşmalar sürekli devrede. Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisi macerası 90’lı yılların sonunda –ki şartlar daha olumsuzdu– on dokuzuncu yüzyıl İslâm-Osmanlı kültür dünyasında genelde sosyal bilimlerin, özelde felsefenin yeniden inşası sorununa odaklı ortak kaygıların kesiştirdiği bir yolda başladı. Güncel felsefe etkinliğimizin kaynağında, Tanzimat ve Meşrutiyet aydınının evrensel modele dönüşmüş Batılı modernlik formasyonuyla ve onu belirliyor görünen modern Batı felsefesiyle karşılaşması sürecinde üretilmiş bazı önemli felsefe metinlerini gündeme taşımayı, okuruyla yeniden buluşturmayı düşünüyorduk. Genel olarak güvenilir metin yayınları çok sınırlıydı. Devlet eliyle veya daha çok ideolojik veraset yoluyla metinleri yayınlanma imkânı bulan belirli birkaç isim dışında Çağdaş Türk Düşüncesi dendiği zaman akla gelebilecek kilit isimlerin bile metinleri araştırmacılar, hele hele olağan okur için kolaylıkla erişilebilecek durumda değildi. Felsefe alanında durum elbette daha vahimdi. Bir dönemin entelektüel gündemi tutan felsefi metinleri tozlu raflarda bekliyordu. Bizi motive eden niyet açık. Hangi değer ve niteliğe sahip olursa olsun, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e devreden felsefe mirasımızı sürece doğrudan müdahil kurucu aktörlerin arayışlarına tanıklık eden felsefi metinlerle gündeme taşımak. Kıymetli dostumuz Musa Balcı’nın öncülüğünde Erzurum’da kurduğumuz Babil yayınlarıyla yola koyulduk. Başlangıçta Osmanlı Felsefe Çalışmaları başlığını kullanmıyorduk, daha genel bir isim, Seyfettin Özege Osmanlı Klasikleri başlığında karar kılmıştık. Böylelikle eski harflerle basılmış Türkçe kitaplar alanında son dönemin en yetkin ismi, “Çağımızın ‘Kâtip Çelebi’si,” “Kitap Muhibbi” Seyfettin Özege’yi de yadetmiş oluyorduk. Bu dizide yayınlanmış üç kitap var. Dizinin ilk eseri Descartes’ın Discourse de la Methode’unun 1895’te İbrahim Edhem Mesud tarafından yapılmış Usûl Hakkında Nutuk başlıklı tercümesi, Beşir Fuad’ın Voltaire biyografisi, Ahmed Midhat’ın Felsefe Metinleri (Schopenhauer’ın Hikmet-i Cedîdesi, Ben Neyim? Hikmet-i Mâddiyyeye Müdâfaa, Paris’te Otuz Bin Budî, Voltaire Yirmi Yaşında Yahud İlk Muâşakası, Voltaire). Babil Yayınları kapanmak zorunda kalınca, 2005 yılında Çizgi Kitabevi Yayınlarıyla, bu kez Osmanlı Felsefe Çalışmaları başlığıyla yeniden yola koyulduk. Bu son yürüyüş belirli bir istikrar kazanmış görünüyor. Alana ilgi duyanları azımsanamayacak sayıda birincil metinle yüzleştirecek duruma ulaştık.

İlk başta planlanan kitap sayısı ve alanında genişleme oldu mu? Yayınlanan metinlerin güncel felsefe etkinliğimize ne gibi bir katkısı olduğunu düşünüyorsunuz?

Dizi için hiçbir zaman nihai bir hedef düşünmedik. Kafamızdaki sorun hazırlanan metnin felsefe geleneğimiz açısından ne ifade ettiğiydi. Zaten bu yalnızca metin neşri değil, hazırlayabildiğimiz ve hazırlayamadığımız metinler üzerinden “Türkiye’de felsefe” sorununa kafa yorduk, eleştirel metinler ürettik. Osmanlı aydınlarının felsefeye atfettikleri anlamı, yükledikleri işlevi merkezinde “değişim” olgusu bulunan tarihsel ve kültürel süreçlerle birlikte okumaya çalıştık. Yayınladığımız metinlerin güncel felsefe tartışmalarına çok yönlü katkısını da burada aramak lazım. Metinlerin girişinde yer verdiğimiz kapsamlı makaleler bunun göstergesi. Sadece şu yönü, Batı felsefesinin, mesela Nietzsche’nin alımlanması sorununu düşünelim. Geçtiğimiz günlerde Dursun Ali Tökel Hoca, Tanpınar’ın Günlükleri’nde 11 yaşında Nietzsche’yi okuduğunu yazdığından söz ederek, nereden okuduğu sorusunu düşünmemize vesile oldu. Biliyorsunuz, dizide Baha Tevfik ve arkadaşlarının 1912’de yayınladıkları Nietzsche: Hayatı ve Felsefesi başlıklı esere yer verdik. Basit bir hesapla Tanpınar muhtemelen Nietzsche’yle bu metin üzerinden tanıştı diyebiliriz. Metnin girişinde “Nietzsche’nin Osmanlı Okurları: Göçebe Düşünür İstanbul Kapılarında” başlıklı bir yazımız var. Orada “Geçmişimizde Nietzsche nedir ya da ne olmuştur? Bizde onu ilk keşfedip kültürümüze ithal edenler kimlerdir? Bu tuhaf tecessüsün Nietzsche’de bulduğu şey nedir? Neden ilgilendiler onunla? Ne oldu, yani ne yaptılar?” diye sorular soruyoruz. Tespitlerimize göre Nietzsche’nin İslâm-Osmanlı kültür dünyasına girişi 1900’lerin başında gerçekleşiyor. Şimdi dünya literatürü taranırsa Nietzsche’nin Fransa, İtalya, Japonya’da, Arap dünyasında ve İran’da, kısacası farklı kültür dünyalarında etkisi üzerine azımsanamayacak sayıda metin var. Güncel felsefe etkinliğimiz açısından “Türkiye’de Nietzsche” meselesi yeterince önemli bir sorun sanırım.

Kaçıncı kitaba ulaşıldı? Planlanan daha kaç kitap var?

Filibeli Ahmed Hilmi’nin Allah’ı İnkar Mümkün mü? kitabıyla 55. kitaba ulaşmış bulunuyoruz. Yaz başına inşallah 60. kitabı yayınlamayı planlıyoruz. Hep söylediğimiz gibi, niceliksel bir hesabın peşinde değiliz, işine bağlı her insanın diyebileceği gibi, yapacak çok işimiz var. Doğruyu söylemek gerekirse hâlâ ciddi örnekleriyle dizide yer almayı bekleyen Mantık, Etik, Estetik, İslâm Felsefesi, Din Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Bilim Felsefesi, Eğitim Felsefesi gibi disipliner bağlamda ele alınması gereken pek çok eser var. Bir yandan bu disipliner çeşitliliği sağlamayı, bir yandan da eserlerine daha önce hiç yer vermediğimiz isimleri gündeme taşıyarak dizinin zenginliğini arttırmayı amaçlıyoruz.

Dizinin adı ''felsefe'' olmasına rağmen, psikoloji, iktisat, feminizm gibi alanları da kapsıyor; buradan yola çıkarak, daha genel anlamda bir ''zihniyet'' modeline evrilme planı söz konusu mu?

Evet, başlığının da işaret ettiği üzere dizinin odağını Osmanlı felsefe metinleri oluşturuyor. Hatta başlığın çok genel tarihsel göndermesini daraltarak, biraz daha özelleştirebilir ve “geç Osmanlı felsefe çalışmaları” diyebiliriz. Yani dizinin odağını Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye’de modern felsefenin kaynağındaki kurucu metinler teşkil ediyor. Ancak burada felsefeden neyi anladığımızdan çok, söz konusu dönemde felsefeden neyin anlaşıldığına dikkat etmek lazım. Mesela sizin de belirttiğiniz gibi dizide Yusuf Kemal Bey’in Gâyetü’l-Beyân fî Hakîkati’l-İnsân yâhûd İlm-i Ahvâl-i Rûh’u ya da Rifat Bin Mehmed Emin’in İlm-i Ahvâl-i Rûh ve Usûl-i Tefekkür’ü gibi psikoloji kitaplarına yer verdik. Zira on dokuzuncu yüzyılın başlarında psikoloji metafiziksel bir karakter taşıyordu, henüz “bilim” haline gelmemişti ve felsefenin bir disipliniydi. Osmanlı son dönem aydınının yakından takip ettiği ve maarifimizin model aldığı Fransa’ya da bakabiliriz. O dönemde Fransa’da felsefe müfredatı şu alanları kapsıyordu: Psikoloji, Mantık, Metafizik, Etik. Bizde de bu müfredat tatbik edilmiştir ve nitekim dönemin felsefeye giriş kitapları da bu müfredata göre hazırlanmıştır. Özellikle psikolojiyi deneysel psikoloji ile özdeşleştirenler bizde psikoloji bilim dalının başlangıcını 1915’te Georg Anschütz’ün Dârülfünûn’da psikoloji kürsüsünü kurması olarak gösterirler. Oysa ülkemizde psikolojinin, dizimizde “İlk Psikoloji Kitabımız” spotuyla yer verdiğimiz Yusuf Kemâl Bey’in 1869 tarihli Gâyetü’l-Beyân’ına kadar uzanan bir tarihi var. Bir anekdot olarak, Babanzâde Ahmed Naim’in Fonsegrive’den meşhur Mebâdî-i Felsefeden Birinci Kitâb: İlmü’n-Nefs tercümesinin yayınlandığı günden itibaren “skolastik bir eserin tercihiyle bilimsel felsefeye mukavemet” olarak görülmesinin sebebi de burada aranmalı. Tercümenin yetkinliği bir yana, eserin başlığını tutan “Mebâdî-i Felsefe” ifadesine dikkat etmek lazım, yani bir felsefe disiplini olarak psikoloji. İşaret ettiğiniz iktisat alanında, Ahmed Midhat’ın Ekonomi Politik ve Hallü’l-Ukad adlı eserlerini İktisat Metinleri başlığı altında bir arada yayınladık. Bunlar da doğrudan iktisat felsefesi metinleridir. Batı’da kaynağı Aydınlanma hareketine kadar geri götürülecek feminizm hareketinin felsefi mahiyetinden söz etmeyi de gereksiz görmüyorum. Bu anlamda, yayınladığımız Feminizm, Âlem-i Nisvân Türkiye’de kadın hareketlerinin tarihsel, felsefi kaynaklarından birini gündeme getirmesi bakımından önemli. Diğer yandan katkısıyla eseri tercüme kalıplarının dışına çıkartan Baha Tevfik’in imzası bile esere dizide yer vermemiz için bence yeterli bir sebep. İsmail Fenni’nin Abdullah Cevdet tarafından tercüme edilen Dozy’nin Tarîh-i İslâmiyet’ine reddiyesi Kitâb-ı İzâle-i Şukûk’u da bu son anlamda değerlendirmek gerekir. Kısacası odağımızdan sapmış değiliz.

Metinlerin dilinin sadeleştirilmesi oldukça akılcı bir yöntem. Bu kararın arkasında ''akademik'' alanın dışına taşınmak istemek mi yatıyor? Böyle ise, ülkemizde okuru özellikle az olan bu alanda şu ana kadar edindiğiniz sonuçlar nasıl?

Evet, eserlerin orijinal dili, terminolojisi ve havası ile okunabilmesi için metinlerin transliterasyonunu sunuyoruz. Yola koyulduğumuz dönemlerde, doksanların sonunda, transliterasyon bir metnin yayınlanması yayın dünyasının gerçekleriyle uyuşmayacak bir talep gibi görünüyordu, üstelik bir dizi mantığı içinde ve felsefe metinlerinin. Bu sıkıntıyı yaşadık. Bugün çeşitli çevrelerden, nadiren de olsa, eserlerin arap harfli orijinal metnini de çalışmaya eklememiz gerektiğini hatırlatanlar var. Sadeleştirme bahsine gelince, transliterasyon akademik açıdan önemli ve anlamlı, fakat özellikle dönemin diline yabancı genç kuşaklar için güçlükler devam ediyor. Dolayısıyla geniş çevreler açısından anlaşılabilirliği sağlamak için metinlerin sadeleştirmesine de yer veriyoruz. Bu da kendi başına bir sorun, dil içi çeviri gibi bir şey ve her zaman metinden uzaklaşma fikri ve hissi. Ancak transliterasyonla karşılaştırma imkânı var ve okurun talebi açısından işlevsel.

Daha önce de bazı yayınevleri benzer metinlerin yayınına girişti, ancak hiçbiri sizdeki ''sistemli'' ve ''inatçı'' tavrı gösteremedi. Bunun esas nedeni ekonomik mi, proje yetersizliği mi, uzman ekip ya da talep eksikliği mi?

Evet, Türkiye’de akademi ve yayın dünyasının çalışma standartları ve şartlar göz önüne alındığında, size hak veriyorum, yola inatla ve sabırla devam ediyoruz. Herhalde en belirleyicisi ekonomik nedenler. Kâr marjı düşük, sürekli öz-sermaye açığıyla yürütülen bir faaliyet alanı olarak yayıncılık –özellikle taşrada, banka ve medya kökenli şirketlerin sermayesine yaslanmayan küçük ölçekli yayınevlerinde– ticari olmaktan çok idealist, entelektüel, akademik, ideolojik vb. maksatların yönlendirdiği çetin bir mücadele alanı. Belirtmek bile gereksiz Osmanlıca, hem de belli bir uzmanlık alanına hitap eden kitaplardan oluşan bu tip bir dizi çok satanlar listesine çıkabilecek popüler kitaplar vadetmiyor. Akademinin ve düşünce dünyamızın talepleri ve imkânları da malum. Belirli bir uzmanlık gerektiren bu çabayı, istikrarlı biçimde sürdürmenin çeşitli güçlükleri var ve hep olacak. Nihayet belirli bir kimlik kazanmış görünen bu dizi bir ilki temsil ediyor. Hâlihazırda yayın dünyamızda disipliner bir alana, hem de felsefeye ilişkin Osmanlıca metinlerin bir dizi mantığı içinde sistematik yayınını amaçlayan benzeri bir girişim yok. Burada önemli bir noktanın da altını çizmemiz gerekiyor, dizide geç Osmanlı düşüncesini ideolojik, felsefi tercih farklılıklarıyla –Osmanlıcı, İslâmcı, Türkçü, Batıcı, pozitivist, materyalist, spiritüalist vb.– bir arada sunabilecek bir program takip ediliyor.

Bu serinin “hedef kitlesi”'ni nasıl tanımlarsınız?

Bir felsefe dizisi olarak elbette öncelikli hedef kitlesi Türkiye’deki felsefe okuru, ancak makul sebeplerle başta felsefe grubu olarak değerlendirilen sosyoloji ve psikoloji olmak üzere, tarih, Türk dili ve edebiyatı gibi sosyal ve beşeri bilimler alanından genel okur kitlesi. Yolu Türkiyat ve Osmanlı modernleşmesi çalışmalarına uğrayan herkes.

Önümüzdeki dönem için öngörüleriniz nelerdir?

Önceden programa aldığımız metinlerin çalışmaları devam ediyor. Bu mantığı ve tecrübeyi yeni alanlara da taşıyabiliriz. Son zamanlarda bahsi sıklaşan bir proje, Osmanlı Sosyoloji Çalışmaları ismi kulağa pek yabancı gelmiyor değil mi?