Azerbaycan Türkiye ortak yapımı 'Aşka Geldik' vizyona giriyor

Azerbaycan Türkiye ortak yapımı olan Aşka Geldik filmi, komedi türünde ve sıra dışı konusuyla Ekim ayında vizyona girecek.

Yapımcılığını Hamdi Bor'un üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda usta isim Muharrem Özabat, senaryo Hasan Aliyev, filmin müziği ise Yıldıray Gürgen yaptı.

Azerbaycan ve Türkiye'de aynı anda Ekim ayında gösterime girecek olan Aşka Geldik'te başrolleri Metin Yıldız ve Şener Kökkaya paylaşacak.