Bakan Avcý, film yapýmcýlarýyla bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakaný Nabi Avcý, Ýstanbul’da film yapýmcýlarýyla bir araya geldi. Toplantýya, Birol Güven, Gani Müjde, Osman Sýnav, Ömer Faruk Sorak, Reis Çelik, Timur Savcý, Mesut Uçakan, Semih Kaplanoðlu, Ýsmail Güneþ, Nazif Tunç, Özhan Eren, Güneþ Çelikcan, Cemal Okan, Atalay Taþdiken, Ali Osman Emirosmanoðlu, Ahmet Edebali, Yusuf Esenkal, Zeynep Özbatur gibi sinema sektörünün önde gelen yapýmcýlarý katýldý. Bakanlýk Müsteþarý Ömer Arýsoy, Sinema Genel Müdürü Erkin Yýlmaz ve ilgili bakanlýk bürokratlarý da toplantýda hazýr bulundu.

Toplantýyla ilgili açýklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakaný Nabi Avcý, sinema sektörünün içinde bulunduðu durum, sorunlarý ve çözümleri konusunda faydalý bir toplantý gerçekleþtirdiklerini söyledi. Ülkemiz sinema sektörünün son dönemde baþarýlý çalýþmalara imza attýðýný kaydeden Bakan Avcý, “15 yýl önce yýlda sadece 9 yerli film vizyona giriyorken, þimdi bu sayý 139’a çýktý. Bu yýl sinema salonlarýna giden 55 milyon seyircinin 30 milyonu yerli film izledi. Yerli film izlemede yüzde 60’ý geçen bir oranla Avrupa’da birinci sýradayýz. Son yýllarda birçok filmimiz uluslararasý festivallerden ödül alýyor. Biz de hükümet olarak sinema sektörüne desteðimizi artýrarak sürdürüyoruz. Bu yýl 28 buçuk milyon lira gibi rekor bir destek verdiðimiz sektöre 2017 yýlýnda 40 milyon lira ayýrdýk. Özellikle gençlerimizin projelerine, ilk filmlerini yapacak yönetmenlerimize, animasyon ve kýsa film yapan sanatçýlarýmýza desteklerimizi sürdüreceðiz” diye konuþtu.

“Dizi ihracatýnda Hollywood’dan sonra dünyada ikinci sýradayýz”

Sinema yasasýyla ilgili çalýþmalar hakkýnda katýlýmcýlara bilgi veren Bakan Avcý, yasa taslaðýný sektörün paydaþlarýnýn görüþlerini alarak hazýrlayacaklarýný, geniþ bir mutabakat sonrasý Meclise sevk edeceklerini belirtti. Avcý, ülkemizin aslýnda doðal bir film platosu olduðunu, bu özelliði bundan sonra daha doðru kullanarak, ülkemizin tanýtýmýnda sinemanýn daha etkin olmasý için çalýþma yapacaklarýný kaydetti.

Avcý, toplantýda ayrýca son dönemde yurt dýþýnda baþarýlý iþlere imza artan dizi sektörünü de konuþtuklarýný söyledi. Bakan Avcý, “Orta Doðu, Kuzey Afrika, Doðu Avrupa, Batý Avrupa, Asya, Amerika, Latin Amerika ülkeleri baþta olmak üzere þu ana kadar 100’den fazla ülkede 150 dizimizi 500 milyon kiþi izledi. Dizi ihracatýnda Hollywood’dan sonra dünyada ikinci sýradayýz. Dizilerimizin izlendiði ülkelerden gelen turist sayýlarýmýzda artýþlar var” þeklinde konuþtu. Bakan Avcý, dizi sektörünün yaþadýðý bazý sýkýntýlarý, dizi yapýmcýlarýyla bir araya gelecekleri bir toplantýda ayrýntýlarýyla ele alacaklarýný ifade etti.