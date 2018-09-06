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Bakan Ersoy: Önceliğimiz kültürel tanıtım olacak 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2019 ve sonrası pazarlama stratejisinin ana partnerleri olarak Türkiye’nin kültürünü, sanatını ve arkeolojik değerlerini ön plana çıkarmayı düşünüyoruz” dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen, 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Aspendos Antik Tiyatrosu’nun tarihi atmosferinde başladı. Festivalin açılış eseri Turandot operasını izleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, opera ve bale gibi bütün kültür, sanat ve arkeolojik değerlerin çok önemli olduğunu ifade etti. Ersoy, “Türkiye’nin eşsiz kültürel zenginliklerini dünyayla paylaşmak istiyoruz. Pazarlama algısını da bu yönde şekillendirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.      

 

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