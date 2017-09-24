Bakan Kurtulmuş: Herakles’i geri almanın verdiği huzuru yaşıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş’un memleketi Burdur’un Gölhisar ilçesinde Likya dönemine ait Kibyra Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu. Birçok ülkenin Büyükelçisinin de katıldığı antik kent gezisinde, Bakan Kurtulmuş, Odeion Müzik evi, tarihi tiyatro ile hamam bölgelerini ziyaret etti, bilgiler aldı. Buradaki incelemenin ardından misafir elçilerle birlikte Kibyra Antik Kenti Stadyumu’nda düzenlenen Senfonik Türküler Konseri’ne katıldı.

“Kendi malımızı geri almanın huzuru içerisindeyiz”

Konser öncesinde konuşan Bakan Kurtulmuş, Kibyra Antik Kenti’nde çok güzel bir kültürel etkinlik yaşandığını söyledi. Bugün açılışını gerçekleştirdiği Herakles Lahdi ile alakalı da konuşan Kurtulmuş, “Antalya müzesinde Türkiye’den 1960’lı yıllarda kaçırılmış olan Herakles Lahdi’nin Antalya Müzesi’ne geri kazandırılması nedeniyle açılışını yaptık. Türkiye’nin kültürel zenginliğini, bu toprağa ait kendi malımızı geri almanın verdiği huzur içerisindeyiz. Salda gölünde de doğa harikası olan muhteşem bir güzelliği dostlarımızla birlikte ziyaret ettik. Ardından akşamüzeri bu alan geldik. Daha önce burayı ziyaret etmiştim. Dostlarımız için ilginç, güzel ve fevkalade unutulmaz bir gün olduğu kanaatindeyim” dedi.

"150 bin nüfusu olan bir kentten bahsediyoruz"

Kibyra Antik Kenti’nin Anadolu’nun engin kültürel zenginliklerinden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, “Burada gerçekten çok geniş bir alanda, o tarihlerde Likyalılar, Frigyalılar, Psidalar, Helenistik döneminde, Roma döneminde 150 bin civarında nüfusu olan bir kentten bahsediyoruz. İşte burası büyük bir meydanı, buranın 11 bin kapasiteli bir tribünü olduğunu biliyoruz. Ayrıca, su yolları, kanalizasyon yolları ve çarşılarıyla muazzam bir tarihi şaheserin üzerindeyiz. Buranın 10 yılı aşkın bir süredir devam eden kazısı sonrasında artık ele güne çıkarılacak bir hale getirilmiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Gördüğüm kadarıyla daha çok işi var. Bu işlerin tamamlanması için de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak üzerimize düşen her türlü gayretin de yerine getirileceğinin bilinmesini arzu ederim” diye konuştu.

Antik kentte düzenlenen konserin anlamına da işaret eden Kurtulmuş, “Çalınacak olan eserler de Türk Halk Müziğinin değerli eserleridir. Yani Anadolu topraklarının bütün kültürlerini hem mekan olarak hem burada icra edilen sanatın şekli ve türküleriyle birlikte bir araya getirilen çok güzel bir etkinliğe şahit olacağız” dedi.

Bakan Kurtulmuş’un ardından tarihi antik kentten senfoni eşliğinde Ankara, Burdur, Kırşehir, Hatay, Kastamonu, Şanlıurfa, Azerbaycan, Rumeli, Ordu ve Yozgat yöresine ait birbirinden güzel türküler seslendirildi. Yaklaşık 2 saat kadar süren muhteşem konsere, vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti.