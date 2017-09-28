Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Bakü Kitap Fuarı'nda Türk yayınevlerine ilgi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 5. Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 5. Uluslararası Kitap Fuarının açılışı, Başbakan Yardımcısı Elçin Efendiyev ve Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfes Garayev tarafından yapıldı.

Fuarda, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde Bakü'ye gelen Türk yayınevleri de kitaplarını Azerbaycanlı okurlarla buluşturdu.

Fuarı gezen Efendiyev ve Garayev, Türk stantlarını ziyaret ederek yayınlarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretçiler de Türk stantlarına büyük ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin fuarın en büyük katılımcısı olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığının da en geniş yeri tuttuğunu bildirdi.

Bakanlığın himayesinde 15, müstakil 5 olmak üzere toplam 20 Türk yayınevinin fuarda yer aldığını belirten Çiftçi, Azerbaycan kitap fuarcılığını desteklediklerini kaydetti.

Çiftçi, "Son senelerde Azerbaycan'da kitaba yeniden dönüş yaşanıyor. Burası izdihamdan geçilmiyor. Gençlerle dolu. Azerbaycanlıların Türk yayınevlerine ilgisi muhteşem. Burada Türkiye'nin birkaç kitabevi olması gerekiyor. Bu yönde çok yoğun talepler var." şeklinde konuştu.

Fuarda 100 yerli, 40 yabancı toplam 140 yayınevi yer alıyor.

Fuar 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hindistan’da tren istasyonunda izdiham: 15 ölü, 30 yaralı

Hindistan’da tren istasyonunda izdiham: 15 ölü, 30 yaralı

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA