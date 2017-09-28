Bakü Kitap Fuarı'nda Türk yayınevlerine ilgi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 5. Uluslararası Kitap Fuarının açılışı, Başbakan Yardımcısı Elçin Efendiyev ve Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfes Garayev tarafından yapıldı.

Fuarda, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde Bakü'ye gelen Türk yayınevleri de kitaplarını Azerbaycanlı okurlarla buluşturdu.

Fuarı gezen Efendiyev ve Garayev, Türk stantlarını ziyaret ederek yayınlarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretçiler de Türk stantlarına büyük ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin fuarın en büyük katılımcısı olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığının da en geniş yeri tuttuğunu bildirdi.

Bakanlığın himayesinde 15, müstakil 5 olmak üzere toplam 20 Türk yayınevinin fuarda yer aldığını belirten Çiftçi, Azerbaycan kitap fuarcılığını desteklediklerini kaydetti.

Çiftçi, "Son senelerde Azerbaycan'da kitaba yeniden dönüş yaşanıyor. Burası izdihamdan geçilmiyor. Gençlerle dolu. Azerbaycanlıların Türk yayınevlerine ilgisi muhteşem. Burada Türkiye'nin birkaç kitabevi olması gerekiyor. Bu yönde çok yoğun talepler var." şeklinde konuştu.

Fuarda 100 yerli, 40 yabancı toplam 140 yayınevi yer alıyor.

Fuar 30 Eylül'e kadar devam edecek.