Barış Manço Kadıköy'de şarkılarıyla anıldı

Konserin ilk bölümünde sahneye "a capella" topluluğu "SesVerSus" çıktı. Enstrüman olarak sadece insan sesini kullanan "SesVerSus" gurubu Barış Manço'nun şarkılarını seslendirdi. Dinleyenler de sık sık şarkılara eşlik etti. "SesVerSus" un performansının ardından Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço sahne aldı.

"BİZİM NESLİMİZ ÇOK ŞANSLI"

Barış Manço'nun iki oğlu Batıkan ve Doğukan Manço konser başlamadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Doğukan Manço babasını çok özlediklerini belirterek; "Dile kolay 18 seneyi geride bıraktık. Acımızı bir şekilde bastırsak da, aile olarak çok özlüyoruz. En büyük gurur da 18 sene sonunda insanların aynı sevgi ile, aynı heyecanla etkinliklere katılması. İnsanların onu kendi çocuklarına ve genç nesillere aktararak yaşatmasından güç aldığımız için 18 seneyi bir şekilde geride bıraktık. Bizim en büyük hayallerimizden bir tanesi Barış Manço'nun sonsuza dek böyle anılıyor olması. Barış Manço tarihe kazınmış, Türk milleti için çok büyük bir değer haline gelmiş çok özel bir insan. Birisi hakkında böyle konuşmak insanı çok gururlandırıyor. Bir de o kişinin baban olduğunu düşündüğün zaman bunun tarifi hiç yok. Biz bu konuda çok şanslıyız. Bizim neslimiz çok şanslı, onunla birlikte büyüme şansını yakaladılar" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN BABAMDAN ÖĞRENDİKLERİMİZİ BİZİM DE BABAMIN SEVENLERİ İLE PAYLAŞMAK"

Barış Manço'nun büyük oğlu Batıkan ise "Kardeşimin dediği gibi şanslıydık ama bunun sorumluluğu çok ayrı oluyor. Annem de, babam da bizleri hiç şımartmadılar. Önemli olan babamdan öğrendiklerimizi bizim de babamın sevenleri ile paylaşmak. Onlarında sonraki kuşaklara aktarabilmesi. Bu böyle gidecek. Bu halkımız içinde kendiliğinden oluşan bir enerji, öğreti" şeklinde konuştu.